Финансы

ВедомостиВедомостиБольшинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
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Сбербанк прогнозирует два снижения ключевой ставки до конца I квартала 2020 года

Банки.ру07:59

В Сбербанке прогнозируют снижение ставки ЦБ в декабре и в I квартале по 25 б.п

ПРАЙМ07:37

Виды на смягчение

Российская газета09 декабря в 10:25

Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 6,25%

News.ru09 декабря в 19:38

Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

РБК09 декабря в 16:01

Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

Ведомостивчера в 16:15

Директор Института финансов и права УрГЭУ: год не показал существенного роста экономики

ТАСС09 декабря в 05:15
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Политика

Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru 08:54
Экономика

В России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций.
RT на русском 04:07
Музыка

Продюсер «Ласкового мая» заявил о разрыве сотрудничества с Малаховым

Продюсер "Ласкового мая" Андрея Разин заявил, что прекращает с Малаховым всяческое сотрудничество.
Суть событий 05:01
Общество

Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 08:05
Музыка

Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Газета.Ru 04:34
Общество

Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

ТАСС 07:49
Общество

В Германии скончался Юрий Лужков

Русский Запад вчера в 04:32
Общество

Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
РИА Новости 07:16
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Происшествия

Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских

Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции.
РБК 09:11
Общество

Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
ТАСС вчера в 06:57
Футбол

18-летний российский футболист получил иск на 350 тысяч евро

18-летний футболист «Локомотива» Максим Мухин получил иск на 350 тысяч евро от своего бывшего представителя Анатолия Платова.
Lenta.ru 06:29
Музыка

Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

Popcake 02:00
Общество

В Курганской области 31 декабря сделали выходным

Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
Интерфакс 07:31
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на слова режиссера Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России.
РИА Новости 07:00
Культура

Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине

Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
iReactor 02:18
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин объявил о расставании с бывшей женой Джигарханяна

Российский певец Прохор Шаляпин объявил о расставании с бывшей женой актера Армена Джигарханяна пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Известия 05:25
Авто

Skoda объявила российские цены на компактный кроссовер Karoq

Компания Skoda на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге представила компактный кроссовер Karoq и объявила российские цены на модель.
Российская газета 08:11
Происшествия

В Московской области обнаружили обезглавленное тело мужчины

На северо-востоке Московской области в поле рядом с автобусной остановкой в деревне Никифорово нашли тело 37-летнего мужчины.
РБК 08:08
Футбол

Рейс «Краснодара» в Испанию задержан из-за тумана

Делегация «Краснодара» не сумела вовремя вылететь в Испанию, где завтра, 12 декабря, команда должна сыграть с «Хетафе» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Чемпионат 07:12
Интернет

«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play

Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play.
РБК 09:05
Политика

Юристы не хотят защищать Украину по делу о керченской провокации

«Никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти», - сообщил он, добавив, что публичные слушания по этому делу назначены на весну будущего года.
Наша версия 05:05
Общество

Сторонника Квачкова приговорили к 17 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил воспитателя кадетского корпуса одной из школ Москвы Бориса Вершинина к 17 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации, передает «Интерфакс».
РБК 09:10
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета 08:09
Космос

«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы

Российско-немецкая обсерватория «Спектр-РГ» была запущена с космодрома Байконур 13 июля 2019 года.
N+1 вчера в 10:44
Политика

В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

РИА Новости 08:06
Экономика

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсий

Депутаты Госдумы РФ сегодня, 10 декабря, продлили заморозку накопительной части пенсий.
Арбуз вчера в 12:56
Армия и оружие

В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы

Аргументы и Факты 07:51
Как работают Яндекс.Новости?
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