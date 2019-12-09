Финансы

ВедомостиВедомостиБольшинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
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В Сбербанке прогнозируют снижение ставки ЦБ в декабре и в I квартале по 25 б.п

ПРАЙМ07:37

Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

Ведомостивчера в 16:15

Виды на смягчение

Российская газета09 декабря в 10:25

Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 6,25%

News.ru09 декабря в 19:38

Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

РБК09 декабря в 16:01

Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ в пятницу на 25 б.п., некоторые эксперты допускают паузу

Финмаркетвчера в 11:08

Директор Института финансов и права УрГЭУ: год не показал существенного роста экономики

ТАСС09 декабря в 05:15
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Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

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Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
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Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
МР7.ру 09 декабря в 05:48
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«Хартия» бизнесмена и сына генпрокурора России Игоря Чайки собирается построить завод по сортировке и переработке мусора в Щелково.
РБК 06:52
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Газета.Ru вчера в 06:00
Политика

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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
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Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
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Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Политика

Меркель назвала Путина победителем нормандского саммита

Канцлер Германии Ангела Меркель после завершения саммита "нормандской четверки" в Париже назвала российского президента Владимира Путина победителем.
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Кино

Объявлен актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

РИА Новости 08:28
Политика

Глава ДНР Пушилин выдвинул ультиматум Киеву

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин потребовал от Киева опубликовать официальный текст коммюнике по итогам саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря.
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В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
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25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
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Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины

"Пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблем продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", – заявил представитель Кремля.
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Названа причина смерти девочки в детсаду Астраханской области

В Астраханской области установили предварительную причину смерти двухлетней девочки. Трагедия произошла в одном из детсадов города Камызяка.
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Сбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году

Руководство Сбербанка заявило о намерении ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в следующем году.
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О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

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В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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Льюис Хэмилтон умолчал о возможном падении на тестах мотоцикла MotoGP

В прошедший понедельник в Валенсии две легенды автоспорта Льюис Хэмилтон и Валентино Росси обменялись своей гоночной техникой при посредничестве общего спонсора Monster Energy, а в среду действующий чемпион Формулы 1 через свои социальные сети впервые прокомментировал это событие.
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Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
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Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 09:13
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Итоги года: десять главных событий в науке

Первого января 2019 года американский космический зонд New Horizons сблизился с Ультима Туле, карликовой планетой в 6,5 миллиарда километров от Солнца (в 43 раза дальше, чем Земля отстоит от Солнца).
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Как работают Яндекс.Новости?
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