Финансы
ВедомостиБольшинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
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Директор Института финансов и права УрГЭУ: год не показал существенного роста экономики
ТАСС09 декабря в 05:15
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Украинского депутата госпитализировали после драки в раде
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ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
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Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
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Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
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Политика
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Объявлен актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
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В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
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Пьер Гасли: Хельмут Марко не сдержал обещание
Пьер Гасли: Айртона Сенну – это самый талантливый гонщик из тех, кто выступал до моего поколения.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Политика
Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины
"Пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблем продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", – заявил представитель Кремля.
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Названа причина смерти девочки в детсаду Астраханской области
В Астраханской области установили предварительную причину смерти двухлетней девочки. Трагедия произошла в одном из детсадов города Камызяка.
Экономика
Сбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году
Руководство Сбербанка заявило о намерении ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в следующем году.
Шоу-бизнес
О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ
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В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон умолчал о возможном падении на тестах мотоцикла MotoGP
В прошедший понедельник в Валенсии две легенды автоспорта Льюис Хэмилтон и Валентино Росси обменялись своей гоночной техникой при посредничестве общего спонсора Monster Energy, а в среду действующий чемпион Формулы 1 через свои социальные сети впервые прокомментировал это событие.
Происшествия
В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Экономика
Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Политика
Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины
Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".
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Итоги года: десять главных событий в науке
Первого января 2019 года американский космический зонд New Horizons сблизился с Ультима Туле, карликовой планетой в 6,5 миллиарда километров от Солнца (в 43 раза дальше, чем Земля отстоит от Солнца).