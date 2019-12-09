Финансы
ВедомостиБольшинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
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Директор Института финансов и права УрГЭУ: год не показал существенного роста экономики
ТАСС09 декабря в 05:15
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За прибавку в 50 МГц придётся доплатить ещё 50 долларов, а вот экземпляры, способные работать на частотах 4,1 и 4,15 ГГц оценены в 1050 и 1500 долларов соответственно.
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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
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ГА ООН приняла резолюцию с призывом к России «вывести войска из Крыма»
В резолюции содержатся призывы к России «вывести войска с Крымского полуострова и прекратить оккупацию территории Украины», а также вернуть «военное оборудование и вооружение» с украинских судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».
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Премьер-министр Дмитрий Медведев в целом поддержал инициативу министерства финансов о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
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Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
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В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад
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Армия и оружие
Чеченская война началась 25 лет назад
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Победный мяч за «Барселону» забил Анссумане Фати. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Лион» вырывает ничью и выходит в плей-офф ЛЧ.
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Jeep рассказал о новинках для России в 2020 году
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