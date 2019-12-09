Финансы

ВедомостиВедомостиБольшинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
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Директор Института финансов и права УрГЭУ: год не показал существенного роста экономики

ТАСС09 декабря в 05:15

Виды на смягчение

Российская газета09 декабря в 10:25

Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

РБК09 декабря в 16:01

Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 6,25%

News.ru09 декабря в 19:38

Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

Ведомостивчера в 16:15

Банк России, вероятно, снизит ставку на 50 б.п. и сделает жесткое заявление по ДКП

ПРАЙМвчера в 05:08

BofA прогнозирует снижение ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании

Вести.Финансвчера в 06:42
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Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
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В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 04:04
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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Коммерсантъ вчера в 14:52
Политика

Путин прокомментировал идею сделать 31 декабря выходным днем

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ заявил, что услышал просьбу россиян сделать 31 декабря выходным днем.
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Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Происшествия

Шедшего к Путину шамана оштрафовали за неповиновение полицейскому

Lenta.ru 05:52
Общество

Блогер Мэддисон вступил в ЛДПР и заявил об абсолютном счастье

Российский видеоблогер и стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, вступил в партию ЛДПР. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Lenta.ru 06:08
Общество

Стало известно, что россияне в 2019 году чаще всего искали в Google

Россияне в 2019 году чаще всего искали в Google "Евровидение-2019", 30-летие падения Берлинской стены и спортивные события, следует из исследования поисковика "Год в поиске".
РИА Новости 04:29
Происшествия

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

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Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»

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Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
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За «разогнанный» до 4,15 ГГц Ryzen 9 3950X просят 1500 долларов

За прибавку в 50 МГц придётся доплатить ещё 50 долларов, а вот экземпляры, способные работать на частотах 4,1 и 4,15 ГГц оценены в 1050 и 1500 долларов соответственно.
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«Спартак» оштрафован на 530 тысяч рублей за матч с «Ростовом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» (1:4). — На матче болельщики «Спартака» использовали и бросали пиротехнику, — начал Григорьянц.
Спорт-Экспресс 05:44
Общество

На МКС сломался американский туалет

Как сообщил космонавту Александру Скворцову специалист подмосковного Центра управления полетами, из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут наведываться по нужде к российским коллегам.
РИА Новости 03:49
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Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
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Общество

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Политика

В Кремле оценили итоги саммита «нормандской четверки» в Париже

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Политика

ГА ООН приняла резолюцию с призывом к России «вывести войска из Крыма»

В резолюции содержатся призывы к России «вывести войска с Крымского полуострова и прекратить оккупацию территории Украины», а также вернуть «военное оборудование и вооружение» с украинских судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».
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В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка

В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
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Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год, сообщается на сайте Верховной рады.
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Лавров рассказал об угрозах Уилана просверлить головы сотрудникам ФСИН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео, отметил, что Россия с полной серьезность. относится к состоянию здоровья Пола Уилана, арестованного по подозрению в шпионаже, но от ведет себя вызывающе.
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Как выяснило издание Autocar, в течение пяти ближайших лет Land Rover выпустит новый дешевый кроссовер в стиле Defender.
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Российская газета 05:44
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Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
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В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
ТАСС 05:48
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Чеченская война началась 25 лет назад

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В Верховной Раде в очередной раз подрались украинские депутаты.
Lenta.ru 06:00
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Победный мяч за «Барселону» забил Анссумане Фати. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Лион» вырывает ничью и выходит в плей-офф ЛЧ.
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Российская газета 02:00
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