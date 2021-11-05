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Большинство энергоблоков ТЭС на Украине прекратили работу

На Украине сейчас не работает более половины энергоблоков на тепловых электростанциях.
РБК
Например, самая мощная в Киевской области Трипольская ТЭС приостановила работу на фоне резкого снижения поставок угля.
BFM.ru
Министр энергетики Герман Галущенко в конце сентября заявил об отставании страны от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерениях увеличить собственную добычу и импорт.
РИА Новости
Совсем недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.
Rusvesna.su

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Большинство энергоблоков ТЭС на Украине прекратили работу
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