Взгляд.руБольшинство энергоблоков ТЭС на Украине прекратили работуНа Украине сейчас не работает более половины энергоблоков на тепловых электростанциях.РБКНапример, самая мощная в Киевской области Трипольская ТЭС приостановила работу на фоне резкого снижения поставок угля.BFM.ruМинистр энергетики Герман Галущенко в конце сентября заявил об отставании страны от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерениях увеличить собственную добычу и импорт.РИА НовостиСовсем недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.Rusvesna.suЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruМой БрянскPiter.tvТВ ЦентрЦентральная Служба НовостейНТВМоя Москва.онлайнГазета.RuГлагоLНовые ИзвестияНародные новостиНациональная служба новостейИА Красная ВеснаiReactorГЛАС.RUТерритория новостейПрофильЦентральная Служба НовостейПятый каналLife.ruИзвестияЭкономика сегодняРусская ПланетаРЕН ТВЦарьградКомсомольская правдаПодробнее о событииБольшинство энергоблоков ТЭС на Украине прекратили работуВзгляд.ру00:19Депутат Рады Крулько сообщил об остановке большей части энергоблоков украинских ТЭСРИА Новости23:41Самое цитируемоеБольше половины тепловых энергоблоков Украины остановили работуURA.Ru01:43Депутат Рады Крулько: большинство энергоблоков украинских ТЭС прекратили работуLenta.ru01:00На Украине прекратила работать почти половина энергоблоков ТЭСПрофиль00:43На Украине остановилась работа большинства энергоблоков ТЭСИзвестия01:54На Украине остановили большинство энергоблоков ТЭСNews.ru00:05Показать ещёОценить1,1KПоделиться