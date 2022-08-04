"В результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции", — говорится в сообщении.
Церемония прощания с погибшей полковником Ольгой Качурой, которой Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России, была сорвана из-за обстрела, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.
"Четвертого августа в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Руне Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского генерального консульства Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания", — говорится в сообщении.