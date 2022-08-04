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Большинство финнов выступили за отмену туристических виз россиянам

Более половины жителей Финляндии выступают за прекращение выдачи туристических виз россиянам.
РБК
Среди тех, кто выступил за прекращение выдачи виз, большинство — мужчины в возрасте от 50 до 64 лет с высокими доходами.
РИА Новости
Опрос проведен компанией Taloustutkimus по заказу YLE в начале августа среди почти тысячи жителей страны.
РИА Новости
28 июля стало известно, что в Финляндии рассматривают несколько вариантов ограничения выдачи виз гражданам России.
Известия

Подробнее о событии

Большинство финнов выступает против выдачи виз россиянам
Фонтанка.Ру05:18
YLE: 58% финнов выступают против выдачи туристических виз россиянам
Газета.Ru05:00
Более половины финнов выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам
Известия03:22
YLE: 58 процентов финнов выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам
Lenta.ru04:02
Больше половины финнов выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам РФ
Общественная служба новостей03:46
YLE: 58 процентов финнов выступают за прекращение выдачи туристических виз россиянам
РИА Новости03:35
YLE: жители Финляндии выступили против российских туристов
Московский Комсомолец04:26

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