Политика
REGNUMБольшинство граждан РФ высказались за изменения в Конституцию
Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию Российской Федерации положительно оценило большинство российских граждан. О том, какие инициативы российского президента наиболее популярны, говорят данные исследования общественного мнения ВЦИОМ.
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с чего всё началось
ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 16:00
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Большинство россиян поддерживает наиболее популярные поправки в Конституцию
Политическая Экспертизавчера в 20:01
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Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Здоровье
Врачи рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом в Тюмени
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте
Транспорт
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
ОАО "РЖД" приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, распространенном в воскресенье.
Шоу-бизнес
Кожевникова показала платье, которое стоит дороже квартиры
Фотография появилась в профиле актрисы Марии Кожевниковой в Instagram-аккаунте.
Общество
В России захотели ужесточить наказание за шум ночью
Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Космос
«НПО машиностроения» приступило к сборке первого спутника «Кондор-ФКА»
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Общество
Комиссия РАН потребовала от Минздрава обнародовать экспертизы лекарств
Что обнаружила комиссия РАН В реестре ЕАЭС содержатся данные о 26 лекарственных препаратах, которым выдано регистрационное удостоверение, подготовленное в соответствии с правилами союза.
Происшествия
Четверо пассажиров, прибывшие в Иркутск из Пекина, госпитализированы
Четверо пассажиров, прибывшие сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Авто
В Уфе на торги выставили партию арестованных автомобилей
В марте в Уфе пройдёт очередной аукцион по продаже имущества должников.
Общество
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
Армия и оружие
Турецкие танки и броневики пересекли границу с Сирией
В числе боевых машин есть броневики и танки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».
Шоу-бизнес
Милла Йовович стала мамой в третий раз
Милла Йовович день назад предупредила подписчиков, что вот-вот отправится в роддом — до счастливого события остался день.
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Армия и оружие
Новая технологическая цепочка позволит РФ совершить прыжок в микроэлектронике
В Российской Федерации скоро создадут Инновационную инфраструктуру поддержки и внедрения в производство электронной компонентной базы.
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Гаджеты
Дефекты смартфона Motorola Razr с гибким экраном показали на фото
Пользователи Сети заметили дефекты в конструкции нового смартфона-«раскладушки» Motorola Razr с гибким экраном еще до официального старта продаж.
Гаджеты
Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным
Представители сайта AdoredTV выяснили, что по 10-нм техпроцессу третьего поколения будет выпускаться графическое решение Arctic Sound, оно тоже будет использовать многокристальную компоновку.
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Общество
«Коммерсантъ»: МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров
МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионах на автомобильных номерах.
Экономика
Найдена самая маленькая квартира в Крыму
Найдена самая маленькая квартира в Крыму — это апартаменты студийного типа площадью 11 «квадратов» на цокольном этаже на улице Челнокова в Севастополе.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Общество
За пределами Китая впервые зафиксировали смерть от нового коронавируса
На Филиппинах умер 44-летний мужчина от заражения нового вида коронавируса. Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами Китая.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей получила угрозы от их отца
Отец, бросивший детей в аэропорту Шереметьево, угрожал их бабушке, которая планировала взять несовершеннолетних к себе.
Культура
На канале «Россия-1» покажут брянских «Бабкиных внуков»
Брянских артистов можно будет посмотреть 2 февраля на телеканале «Россия 1». Программа начнется в 17 часов 50 минут.
Культура
Шнуров высмеял Охлобыстина и Прилепина
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».