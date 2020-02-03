ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию Российской Федерации положительно оценило большинство российских граждан. О том, какие инициативы российского президента наиболее популярны, говорят данные исследования общественного мнения ВЦИОМ.

Большинство граждан РФ высказались за изменения в Конституцию

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