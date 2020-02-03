Политика

REGNUMREGNUMБольшинство граждан РФ высказались за изменения в Конституцию

Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию Российской Федерации положительно оценило большинство российских граждан. О том, какие инициативы российского президента наиболее популярны, говорят данные исследования общественного мнения ВЦИОМ.
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с чего всё началось

Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

ВЦИОМ: россияне считают важными предложенные Путиным поправки в Конституцию

ТАСС00:05

Опрос показал мнение россиян о поправках к Конституции

RT на русскомвчера в 22:42

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

РИА Новостивчера в 21:35

Поправки в Конституцию поддержали до 91% россиян

Телеканал 360°вчера в 20:52

Большинство россиян поддерживает наиболее популярные поправки в Конституцию

Политическая Экспертизавчера в 20:01

Россияне одобрили поправки в Конституцию насчёт пенсий и МРОТ

News.ruвчера в 18:17

Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян

РБКвчера в 16:00
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Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Здоровье

Врачи рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом в Тюмени

News.ru вчера в 01:40
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте

Актуальные Новости вчера в 10:35
Транспорт

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

ОАО "РЖД" приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Кожевникова показала платье, которое стоит дороже квартиры

Фотография появилась в профиле актрисы Марии Кожевниковой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 16:27
Общество

В России захотели ужесточить наказание за шум ночью

Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 23:26
Космос

«НПО машиностроения» приступило к сборке первого спутника «Кондор-ФКА»

ТАСС 31 января в 01:38
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru 01 февраля в 16:54
Общество

Комиссия РАН потребовала от Минздрава обнародовать экспертизы лекарств

Что обнаружила комиссия РАН В реестре ЕАЭС содержатся данные о 26 лекарственных препаратах, которым выдано регистрационное удостоверение, подготовленное в соответствии с правилами союза.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

Четверо пассажиров, прибывшие в Иркутск из Пекина, госпитализированы

Четверо пассажиров, прибывшие сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу.
IrkutskMedia вчера в 23:32
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Авто

В Уфе на торги выставили партию арестованных автомобилей

В марте в Уфе пройдёт очередной аукцион по продаже имущества должников.
UfacityNews.ru вчера в 21:22
Общество

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
РИА Новости вчера в 19:13
Армия и оружие

Турецкие танки и броневики пересекли границу с Сирией

В числе боевых машин есть броневики и танки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».
Взгляд.ру вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Милла Йовович стала мамой в третий раз

Милла Йовович день назад предупредила подписчиков, что вот-вот отправится в роддом — до счастливого события остался день.
Wday.ru вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
НТВ вчера в 10:51
Армия и оружие

Новая технологическая цепочка позволит РФ совершить прыжок в микроэлектронике

В Российской Федерации скоро создадут Инновационную инфраструктуру поддержки и внедрения в производство электронной компонентной базы.
Территория новостей 01 февраля в 15:38
Технологии

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Гаджеты

Дефекты смартфона Motorola Razr с гибким экраном показали на фото

Пользователи Сети заметили дефекты в конструкции нового смартфона-«раскладушки» Motorola Razr с гибким экраном еще до официального старта продаж.
iReactor вчера в 14:56
Гаджеты

Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным

Представители сайта AdoredTV выяснили, что по 10-нм техпроцессу третьего поколения будет выпускаться графическое решение Arctic Sound, оно тоже будет использовать многокристальную компоновку.
3DNews вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный

Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Аргументы недели вчера в 06:51
Общество

«Коммерсантъ»: МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров

МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионах на автомобильных номерах.
Ведомости вчера в 19:04
Экономика

Найдена самая маленькая квартира в Крыму

Найдена самая маленькая квартира в Крыму — это апартаменты студийного типа площадью 11 «квадратов» на цокольном этаже на улице Челнокова в Севастополе.
Lenta.ru 00:03
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости вчера в 17:09
Общество

За пределами Китая впервые зафиксировали смерть от нового коронавируса

На Филиппинах умер 44-летний мужчина от заражения нового вида коронавируса. Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами Китая.
Новая газета вчера в 03:42
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей получила угрозы от их отца

Отец, бросивший детей в аэропорту Шереметьево, угрожал их бабушке, которая планировала взять несовершеннолетних к себе.
РЕН ТВ 01 февраля в 02:45
Культура

На канале «Россия-1» покажут брянских «Бабкиных внуков»

Брянских артистов можно будет посмотреть 2 февраля на телеканале «Россия 1». Программа начнется в 17 часов 50 минут.
Брянские новости 01 февраля в 13:23
Культура

Шнуров высмеял Охлобыстина и Прилепина

Московский Комсомолец вчера в 08:00
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:40
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