Политика
РИА НовостиСоциологи оценили поддержку россиянами поправок к Конституции
71% опрошенных считают, что изменения в конституцию допустимы. 64% участников опроса выразили готовность принять участие во всенародном голосовании, если бы оно состоялось в ближайшее воскресенье. При этом 72% проголосовали бы за поправки президента.
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с чего всё началось
Две трети россиян (67%) считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и лишь 6% – создание Госсовета.Ведомостивчера в 13:20
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Большинство россиян поддержали предложенные президентом страны поправки в Конституцию
Победа 3108 февраля в 08:20
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Здоровье
Все школы Воронежа уходят на карантин
Внеплановые каникулы начнутся у школьников Воронежа с 11 февраля — все школы города закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Воронежа 10 февраля.
Происшествия
В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях
Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Наука
Специалисты создали умную повязку для обнаружения бактерий
Специалисты доказали эффективность повязки опытным путем, так как механизмы, обеспечивающие доставку компонентов внешней мембраны на поверхность клетки, до конца неясны.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал возлюбленной предложение во время телешоу
Предложение руки и сердца своей возлюбленной Надеждой Борисовой сделал Алексей Кравченко.
Общество
В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире
В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
Спорт
Сборная Бразилии разгромила Аргентину и пробилась на Олимпиаду-2020
Бразильцы заняли второе место в отборочной группе, набрав пять очков. Аргентина квалифицировалась на Игры с первого места.
Биатлон
Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года
Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
Кино
В Голливуде вручили премии «Оскар»
В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Политика
Трамп обвинил Пелоси в нарушении законов США
Президент США Дональд Трамп заявил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси нарушила закон.
Политика
СМИ: в США показали фильм об убийствах на «майдане» с обвинениями в адрес Байдена и Обамы
В 50-минутном материале, автором которого является бывший советник президента США Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто, больше половины времени уделено Украине.
Общество
Число зараженных коронавирусом иностранцев в Китае увеличилось до 27
Число иностранцев, заразившихся новой коронавирусной пневмонией в Китае, увеличилось до 27, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Происшествия
Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске
Экономика
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Шоу-бизнес
Александр Друзь пожаловался на свою пенсию
Напомним, что в недавнем времени телевизионная ведущая Елена Ханга заявила, что ей абсолютно не хватает пенсии, размер которой достигает 23 000 рублей.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
"Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.
Политика
Путин: обстановка в мире становится все более турбулентной
Международная обстановка становится более турбулентной.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
Авто
Эксперты оценили обновленную Lada 4x4
С нового года внедорожник предлагают россиянам минимум за 553 900 рублей, но разницу в 10 тысяч теперь компенсируют предустановленный комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS, гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники, аудиоподготовка и 15-дюймовые колеса, обутые в качественные и долговечные шины Pirelli.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Атака: спикером парламента Хакасии займется комиссия по этике «Единой России»
На заседании координационного совета было принято решение о том, что поступок господина Штыгашева, порочащий калмыков, будет в понедельник рассмотрен на заседании Комиссии по этике Партии «Единая Россия».
Авто
Названы конкуренты Kia Seltos в России
Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.
Происшествия
СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре
Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Происшествия
Силовики проводят обыски в институте Сибирского отделения РАН
В институте Сибирского отделения РАН проходят обыски.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Гаджеты
Вдвое мощнее, чем GeForce RTX 2080 Ti. Монструозный графический ускоритель AMD получит 32 ГБ памяти
Источник говорит, что ускоритель Radeon Instinct MI100 будет основан именно на GPU Arcturus.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.