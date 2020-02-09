Две трети россиян (67%) считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и лишь 6% – создание Госсовета.

с чего всё началось

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