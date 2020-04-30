Коронавирус
NewInformБольшинство клубов РПЛ не хотят продолжать чемпионат
Сразу десять клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) не видят смысла в продолжении чемпионата и настаивают на его досрочном завершении. Такую информацию приводит известный спортивный комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.
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Нобель Арустамян: Десять клубов РПЛ поддерживают досрочное завершение чемпионата
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