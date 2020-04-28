Обсуждали возобновление и раньше 21 июня, и позже 28-го. Если бы УЕФА не обозначил дату 3 августа для делегирования наших клубов в еврокубки, то мы могли бы уйти в более поздние даты, — сказал Прядкин в программе «Все на Футбол!».

с чего всё началось

Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за возобновление сезона чемпионата России 21 июня, сообщает ТАСС. Об этом проинформировал президент РПЛ Сергей Прядкин, который выступил в эфире "Матч ТВ".

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