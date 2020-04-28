Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБольшинство клубов выступили за возобновление РПЛ 21 июня

Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за возобновление сезона чемпионата России 21 июня, сообщает ТАСС. Об этом проинформировал президент РПЛ Сергей Прядкин, который выступил в эфире "Матч ТВ".
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с чего всё началось

Сергей Прядкин: «Большинство клубов поддержало возобновление РПЛ с 21 июня»

Обсуждали возобновление и раньше 21 июня, и позже 28-го. Если бы УЕФА не обозначил дату 3 августа для делегирования наших клубов в еврокубки, то мы могли бы уйти в более поздние даты, — сказал Прядкин в программе «Все на Футбол!».
Матч ТВ10:23

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Прядкин: 21 июня — самая удобная дата для рестарта РПЛ

Metaratings11:40

Прядкин: «Большинство клубов за возобновление РПЛ с 21 июня»

Sport24.ru11:04

Прядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата России

Спорт-Экспресс10:12

Сергей Прядкин: «21 июня – самая удобная дата для рестарта РПЛ. Если начать 28-го, игры будут каждый 3-й день»

Sports.ru10:34

Сергей Прядкин: большинство клубов поддержали 21 июня как дату возобновления РПЛ

Чемпионат10:24

Сергей Прядкин: «Большинство клубов поддержало возобновление РПЛ с 21 июня»

Матч ТВ10:23

Чемпионат России могут возобновить 21 июня

Советский спорт10:56
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Политика

Посольство РФ в Чехии осудило антироссийскую провокацию

Напомним, 27 апреля в пражской газете Respekt была опубликована статья, автор которой, со ссылкой на местные спецслужбы, обвинил российское диппредставительство в подготовке покушения с использованием яда рицин на муниципальных чиновников, отдавших распоряжение о сносе памятника маршалу Коневу.
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Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой

На протяжении всего дня в сторис модели не был замечен ее супруг – Джиган.
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Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
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Здоровье

В Приморье коронавирус выявлен у детей и студентки ДВФУ

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Общество

Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину

Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами.
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Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
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Экономика

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В «Юником24» после обращения РБК проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно.
РБК 23:00
Хоккей

«Авангард» подписал новый контракт со Спиценко

Защитник «Авангарда» Кирилл Спиценко подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте омичей.
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РБК 10:55
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Экономика

С 27 апреля меняются правила наличных расчетов в России

В России с понедельника, 27 апреля, вступают в силу новые правила наличных расчетов, которые были утверждены Центральным банком, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 26 апреля в 13:30
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Экономика

В РФ может появиться 135 тысяч новых обманутых дольщиков

В России может появиться 135 тысяч новых обманутых дольщиков.
РЕН ТВ 23:14
Здоровье

Коронавирус: Россия обошла Китай по числу зараженных, в Кремле не планируют отменять карантин. Последние новости пандемии 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, — 138-й день с момента обнаружения коронавируса и 48-й с момента, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.
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Происшествия

Россияне избили поджигавших лес чиновников

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REGNUM 23:09
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Экономика

Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

«Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — пояснил ректор ВШЭ.
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Общество

В Приморье вводится масочный режим

С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
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Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт 16:50
Общество

В Республике Алтай выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В Республике Алтай за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Спорт

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.
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Общество

В Калининградской области продлили самоизоляцию до 12 мая

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 12 мая.
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Кино

Вот так может выглядеть главный герой серии Doom в реальной жизни

Хотя лицо протагониста классических частей серии Doom не является секретом, игроки могли увидеть физиономию знаменитого убийцы демонов только в формате небольшой иконки интерфейса.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
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На Украине случилось землетрясение

В Закарпатской области Украины случилось третье за месяц землетрясение, передает «Страна.ua» со ссылкой на Главный центр специального контроля государственного космического агентства республики.
Lenta.ru 08:47
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Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
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Общество

Названо число россиян, которые не боятся коронавируса

"Почти 60 процентов считают, что пандемия несет угрозу, вряд ли они будут нарушать принимаемые ограничительные меры, тем более 90 процентов заявляют о том, что принимают те или иные дополнительные меры профилактики", — отметил Костин.
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На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

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Путин поручил подготовить план выхода из самоизоляции с 12 мая

Президент России Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета подготовить план снятия коронавирусных ограничений с 12 мая.
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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