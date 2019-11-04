Политика
ТАССБольшинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США. Только трое из 10 руководителей участвовали во встрече, направив своих представителей, передает корреспондент ТАСС.
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Политика
Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 04:15
Футбол
Руководитель VAR прокомментировал нарушение Азмуна на Облякове
Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин высказался о моменте с фолом нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове.
Vprognoze.ru 02:29
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Экономика
Осипов назвал бюджет Забайкалья на 2020 год «консервативным, устойчивым с явным плюсом»
Губернатор Александр Осипов заявил журналистам, что бюджет Забайкалья на 2020 год оценивается как консервативный, устойчивый с явным плюсом в сравнении с бюджетом 2019 года.
Zab.RU 01:31
Происшествия
Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье
27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.
РБК 04:03
Общество
Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX
Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников-CWA, которая представляет интересы бортпроводников 20 авиакомпаний, включая United Airlines, также сообщила, что слушания по Boeing 737 MAX вызвали у нее новые вопросы.
Интерфакс 01 ноября в 06:36
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Плохое самочувствие не позволило актеру Василию Лановому доиграть спектакль «Последние луны» вечером 3 ноября.
Известия вчера в 19:06
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Политика
Свидетелем по делу об импичменте Трампа станет адвокат информатора
Как ожидается, юрист ответит на вопросы членов Конгресса от Республиканской партии по поводу скандального разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Росбалт 00:59
Футбол
Черчесов назвал минусы игроков-универсалов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что у каждого профессионального игрока должна быть позиция, на которой он будет выглядеть лучше, чем на других.
Спорт-Экспресс вчера в 11:30
Происшествия
Во Вьетнаме задержали восемь человек по делу о гибели мигрантов в Британии
Полиция во Вьетнаме задержала еще восемь человек в рамках расследования массовой гибели мигрантов в Британии, сообщает местное издание VnExpress.
РИА Новости 03:52
Футбол
Давид Сильва не поможет «Манчестер Сити» в матче с «Ливерпулем»
Капитан «Сити» Давид Сильва получил мышечную травму в игре 11-го тура, в котором команда Хосепа Гвардиолы вырвала победу над «Саутгемптоном» (2:1). Из-за повреждения полузащитник пропустит игры против «Аталанты» в Лиге чемпионов (6 ноября) и «Ливерпулем» в АПЛ (10 ноября).
Sport24.ru 01:53
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Происшествия
Двое детей провалились под лед на пруду в Саратовской области
В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду.
Российская газета вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Происшествия
В Казани в ТЦ «Парк Хаус» охранник подрался с посетителем
В Казани в торговом центре «Парк Хаус» охранник подрался с посетителем. Инцидент произошел на почве подозрения в краже.
Inkazan 03:07
Армия и оружие
В Турции нейтрализовали самого разыскиваемого в стране террориста
Иракская национальная разведывательная организация и турецкие вооруженные силы нейтрализовали в районе Метина на севере Ирака самого разыскиваемого в Турции террориста из числа РПК ("Рабочая партия Курдистана" - запрещена в Турции).
Газета.Ru 01:48
Политика
Медведев выступит на Восточноазиатском саммите
В Бангкоке стартовал Восточноазиатский саммит. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.
ТВ Центр 03:05
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
Зачем ЦБ пересчитал российских заемщиков Банк России проводил анализ, чтобы выяснить, связан ли рост кредитования с тем, что новые кредиты выдаются уже имеющим долги россиянам, говорила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
РБК 01 ноября в 12:56
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномально теплой погоды
Аномально теплая погода в ноябре может негативно повлиять на здоровье людей.
URA.Ru вчера в 07:16
Происшествия
Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей
Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
RT на русском вчера в 20:34
Происшествия
Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Газета.Ru вчера в 16:46