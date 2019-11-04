Политика
ТАССБольшинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США. Только трое из 10 руководителей участвовали во встрече, направив своих представителей, передает корреспондент ТАСС.
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Политика
Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.
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Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о маршруте патрулирования в провинции Алеппо
Подписанный двумя лидерами меморандум подразумевает отвод курдских формирований на 30 километров от сирийско-турецкой границы, ввод на сирийскую сторону российской военной полиции и сирийской погранслужбы, после чего начинается совместное патрулирование.
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В Брянске на набережной легковушка сбила девушку
Сегодня, 4 ноября, на набережной в Брянске сбили девушку. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях.
Общество
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Украинский военнослужащий раскритиковал качество питания в ВСУ
Украинский военный Александр Гром раскритиковал качество питания в частях Вооруженных сил Украины.