Политика

ТАССТАССБольшинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США. Только трое из 10 руководителей участвовали во встрече, направив своих представителей, передает корреспондент ТАСС.
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