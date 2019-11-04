Политика
РИА НовостиБольшинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Лидеры семи из десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не пришли на саммит с США, на котором представитель Вашингтона зачитал приглашение президента Дональда Трампа посетить его в Америке для "особого саммита".
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Происшествия
Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии
Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.
РБК 04:52
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 04:15
Космос
Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС
Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
iReactor 02 ноября в 09:29
Шоу-бизнес
Дочь Польны и Клявера госпитализировали в критическом состоянии
Дочь звездной пары — Евы Польны и Дениса Клявера — госпитализирована в одну из клиник Московской области в критическом состоянии.
ФАН вчера в 10:32
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
В Севилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
Газета.Ru вчера в 21:13
Общество
В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей
В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей.
RT на русском 05:09
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 01 ноября в 03:24
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Происшествия
Восемь человек задержали по делу о грузовике с 39 трупами
Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, останки которых были найдены в грузовике в британском Эссексе.
Lenta.ru 04:24
Общество
Синоптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября
Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5-10 градусов.
ТАСС 01:12
Общество
«Роскосмос» расторгнул контракт на производство ракеты «Ангара»
«Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой ракеты-носителя «Ангара-1.2».
Город55.ру 02 ноября в 00:21
Политика
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО
Украина станет членом НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Об этом он сказал в интервью ТСН.
ИА Новороссия 04:47
Политика
Турция изучает предложение России по поставке истребителей
Турция получила предложение купить российские истребители.
Коммерсантъ 05:15
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл нокаутом бой Саулю Альваресу
Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой мексиканцу Саулю Альваресу и лишился чемпионского титула в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:48
Политика
В ГД оценили заявление украинского экс-министра о свержении Зеленского
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT назвал заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что некоторые политические силы страны пытаются свергнуть Владимира Зеленского, "тревожным звонком".
РИА Новости 04:51
Общество
Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей
Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Армия и оружие
Киев считает провокацией сообщение ДНР о готовности к разведению сил
Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвали провокацией сообщение о готовности ополченцев приступить к разведению сил в районе Петровского, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 03:38
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone и iPad
Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение на своих устройствах, сообщается на официальном сайте компании.
Ведомости 02:46
Авто
Новый Volkswagen Golf появится в России через год
Хэтчбек Golf EV не появится даже в Европе, так как там его сменит новый ID.3. Хотя внешне восьмое поколение очень напоминает дизайн предшественника, интерьер получил радикальные доработки.
32CARS.ru 00:44
Автоспорт
Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Фигурное катание
Косторная рассказала, как разучивала тройной аксель
RT на русском 03:22
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Технологии
Названо безопасное время использования гаджетов подростками
По мнению экспертов, за электронными гаджетами школьники и студенты могут проводить не более трех часов в день.
Кубанские новости 02 ноября в 09:30
Общество
Россиянин Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Москву
Комсомольская правда 02 ноября в 08:35