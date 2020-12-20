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Большинство малых предприятий оказались зависимыми от курса рубля

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ФАН
RuNews24.ru
АБН
Собеседник
Каждая четвертая компания сектора МСП, импортирующая иностранные комплектующие, вынуждена полностью перекладывать расходы от изменения курса рубля на потребителя, оперативно повышая отпускные цены. В 2020 году курс доллара к рублю колебался от 62 до почти 82 руб. за доллар.В источнике
С чего всё началось
РБК

Большинство малых предприятий оказались зависимыми от курса рубля

Финансовые показатели 76% предприятий малого и среднего бизнеса в России зависят от динамики курсов на валютных рынках, следует из результатов ноябрьского общероссийского опроса (есть у РБК) 1609 малых и средних компаний, проведенного исследовательским агентством Magram Market Research совместно с «Опорой России» и Промсвязьбанком (ПСБ).
РБКвчера в 02:00
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Собеседник

76% малого и среднего бизнеса страдают от курса рубля. Его оплачивают клиенты

Собеседниквчера в 03:09
Экономика сегодня

Аналитики объяснили зависимость бизнеса от курса рубля

Экономика сегоднявчера в 04:14
ФАН

Зависимость от рубля выявлена у 76% российских предпринимателей

ФАНвчера в 04:14
RuNews24.ru

Большинство малых предприятий оказались зависимыми от курса рубля

RuNews24.ruвчера в 03:41
Forbes

Почти 80% малых и средних предприятий оказались зависимы от курса рубля

Forbesвчера в 04:56
Коммерсантъ

Большинство предприятий малого и среднего бизнеса зависимы от курса рубля

Коммерсантъвчера в 02:35
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Большинство малых предприятий оказались зависимыми от курса рубля

РБКвчера в 02:00

Самый высокий уровень ограничений из-за COVID-19 введен в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эпидемическая ситуация на юго-востоке Англии и, в частности, в Лондоне, требует создания, четвертого уровня ограничений, не существовавшего до этого.
Страна Советов on-lineвчера в 00:26

Волочкова призналась, что её 15-летняя дочь из-за денег ушла жить к отцу

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему её 15-летняя дочь Ариадна сбежала из особняка в Подмосковье и решила жить с отцом — бизнесменом Игорем Вдовиным, сообщает радио «Комсомольская правда».
Амур.инфо18 декабря в 02:40