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РБК
РБК

Большинство малых предприятий оказались зависимыми от курса рубля

Молодой коммунар
Новый Калининград.Ru
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РБК
ФАН
RuNews24.ru
Собеседник
Деятельность только 23% опрошенных предпринимателей не зависит от валютного курса — это компании, ориентированные на внутренний рынок и не закупающие импортные продукты.В источнике
С чего всё началось
РБК

Большинство малых предприятий оказались зависимыми от курса рубля

Финансовые показатели 76% предприятий малого и среднего бизнеса в России зависят от динамики курсов на валютных рынках, следует из результатов ноябрьского общероссийского опроса (есть у РБК) 1609 малых и средних компаний, проведенного исследовательским агентством Magram Market Research совместно с «Опорой России» и Промсвязьбанком (ПСБ).
РБК02:00
Подробнее о событии
RuNews24.ru

Большинство малых предприятий оказались зависимыми от курса рубля

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Аналитики объяснили зависимость бизнеса от курса рубля

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Зависимость от рубля выявлена у 76% российских предпринимателей

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Почти 80% малых и средних предприятий оказались зависимы от курса рубля

Forbes04:56
Собеседник

76% малого и среднего бизнеса страдают от курса рубля. Его оплачивают клиенты

Собеседник03:09
Коммерсантъ

Большинство предприятий малого и среднего бизнеса зависимы от курса рубля

Коммерсантъ02:35
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Большинство малых предприятий оказались зависимыми от курса рубля

РБК02:00

В Общественной палате призвали сурово наказать солгавшую Путину журналистку

Первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал сурово наказать рязанскую журналистку Александру Безукладову, солгавшую президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции.
В Общественной палате призвали сурово наказать солгавшую Путину журналистку
Lenta.ru22:59