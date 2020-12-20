Каждая четвертая компания сектора МСП, импортирующая иностранные комплектующие, вынуждена полностью перекладывать расходы от изменения курса рубля на потребителя, оперативно повышая отпускные цены. В 2020 году курс доллара к рублю колебался от 62 до почти 82 руб. за доллар.

Поделиться