Большинство малых предприятий оказались зависимыми от курса рубля
Каждая четвертая компания сектора МСП, импортирующая иностранные комплектующие, вынуждена полностью перекладывать расходы от изменения курса рубля на потребителя, оперативно повышая отпускные цены. В 2020 году курс доллара к рублю колебался от 62 до почти 82 руб. за доллар.В источнике
С чего всё началось
Большинство малых предприятий оказались зависимыми от курса рубля
Финансовые показатели 76% предприятий малого и среднего бизнеса в России зависят от динамики курсов на валютных рынках, следует из результатов ноябрьского общероссийского опроса (есть у РБК) 1609 малых и средних компаний, проведенного исследовательским агентством Magram Market Research совместно с «Опорой России» и Промсвязьбанком (ПСБ).
РБК02:00
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