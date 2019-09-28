Религия
РИА НовостиБольшинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
«Решение Священного синода Русской православной церкви по обращению архипастыря и клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции последует на его ближайшем заседании»,— сообщили в РПЦ.Коммерсантъвчера в 13:30
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Большая часть Архиепископии западноевропейских приходов присоединилась к РПЦ
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