с чего всё началось

"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.

Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ

Политика Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского Напомним, накануне Юлия Мендель оттолкнула украинского журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда он на улице пытался задать вопросы Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Богдану.

Здоровье Ученые назвали смертельные дозы популярных продуктов Смертельной считается доза не меньше 85 плиток, утверждают учёные.

Наука Частицы пластика нашли в чайных пакетиках Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.

Общество В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Армия и оружие Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца» По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Происшествия На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье на филиппинском острове Минданао, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.

Здоровье Названы полезные для здоровья сердца продукты Отмечается, что для здоровья сердца необходимо ограничить потребление жирного мяса и сахара.

Здоровье Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.

Происшествия В Словакии разбился истребитель МиГ-29 Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.

Гаджеты Обновленная раскладушка Motorola RAZR выйдет до конца 2019 года Motorola, которой заведует китайская компания Lenovo, планирует выпустить обновленную версию раскладного смартфона RAZR.

Здоровье Врачи назвали пять продуктов, мешающих похудеть Людям, которые стремятся похудеть, специалисты советуют обращать внимание на рацион питания. Некоторые продукты мешают сбросить килограммы.

Финансы Средний срок ипотеки в России существенно вырос Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Армия и оружие Сирия потребовала вывода войск США и Турции Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Космос Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.

Музыка Metallica отменила концерты из-за запоя фронтмена Американская рок-группа Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии, так как вокалист Джеймс Хэтфилд находится в лечебнице.

Здоровье «Масштабы катастрофические»: интервью с врачом-эндоскопистом О катастрофических масштабах говорят не только за рубежом, но и в России.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Гаджеты В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.

Футбол Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом» Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.

Политика Порошенко высказался об отставке Волкера Бывший украинский президент Пётр Порошенко счел новость об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера тревожной.