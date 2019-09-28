с чего всё началось

"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.

Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ

Политика В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.

Культура Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Происшествия В Словакии потерпел крушение истребитель МиГ-29 В субботу, 28 сентября, истребитель МиГ-29 ВВС Словакии потерпел крушение близ города Злате-Моравце, сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Политика На Украине заявили об усилении позиций России в мире На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.

Политика Лавров на встрече с Помпео подчеркнул бесполезность санкций Ранее News.ru писал, что Лавров обсудил с Помпео вопросы урегулирования ситуации в Донбассе.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.

Политика NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.

Политика Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель оказывает недостаточную поддержку украинской стороне.

Политика Порошенко назвал отставку Волкера Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал новость об отставке специального представителя США по Украине Курта Волкера, назвав ее тревожной.

Авто Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 поступил в дилерские салоны Бюджетный китайский аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200 появится в продажах уже в октябре.

Армия и оружие Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).

Общество В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.

Политика В Госдуме прокомментировали слова президента Грузии о диалоге с РФ В Государственной думе отреагировали на заявление президента Грузии о диалоге с Россией.

Политика Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Происшествия В украинских Черновцах родились сиамские близнецы На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Политика В Австрии начались досрочные парламентские выборы В Австрии открылись первые участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет.

Политика Самолёт президента Кипра экстренно вернулся в Нью-Йорк Самолёт президента Кипра Никоса Анастасиадиса вынужденно вернулся в аэропорт Нью-Йорка после вылета с Генеральной ассамблеи ООН.

Экономика Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.

Политика Криклий озвучил потери украинских портов после ухода Крыма Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что общие потери украинских портов после начала событий 2014 года уже составили более 6 млрд. гривен.

Общество В России изменился список документов для приема на работу С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.

Шоу-бизнес Волочкова призывает подписчиков помолиться о Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с Анастасией Заворотнюк и призвала поклонников актрисы «помолиться о ней и надеяться на выздоровление».

Общество В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Политика Кремль отреагировал на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о планах российского лидера воссоздать СССР.

Единоборства Опубликовано видео самого быстрого нокаута в истории Bellator Американский боец смешанного стиля (ММА) Эд Джей Макки победил своего соотечественника армянского происхождения Георгия Караханяна, зафиксировав второй самый быстрый нокаут в истории организации Bellator.

Политика Трамп пообещал не дать демократам себя остановить Президент США Дональд Трамп, комментируя инициированный демократической партией импичмент, заявил, что не позволит себя остановить, передает ТАСС.