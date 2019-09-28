Религия

РИА НовостиРИА НовостиБольшинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ

"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
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«Решение Священного синода Русской православной церкви по обращению архипастыря и клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции последует на его ближайшем заседании»,— сообщили
 в РПЦ.
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РПЦ рассмотрит вопрос о присоединении западноевропейских приходов

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РИА Новостивчера в 15:13

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Российская газетавчера в 11:09

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Клирики русского экзархата в Европе решили присоединиться к РПЦ

Коммерсантъвчера в 13:30
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
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Политика

Самолёт президента Кипра экстренно вернулся в Нью-Йорк

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