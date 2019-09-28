Религия
РИА НовостиБольшинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
«Решение Священного синода Русской православной церкви по обращению архипастыря и клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции последует на его ближайшем заседании»,— сообщили в РПЦ.Коммерсантъвчера в 13:30
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Большая часть Архиепископии западноевропейских приходов присоединилась к РПЦ
Российская газетавчера в 11:09
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Политика
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Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
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Московский Комсомолец вчера в 05:53
Политика
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Газета.Ru 03:09
Политика
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Авто
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Бюджетный китайский аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200 появится в продажах уже в октябре.
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Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
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В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
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По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
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В Австрии открылись первые участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет.
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Самолёт президента Кипра экстренно вернулся в Нью-Йорк
Самолёт президента Кипра Никоса Анастасиадиса вынужденно вернулся в аэропорт Нью-Йорка после вылета с Генеральной ассамблеи ООН.
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Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
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Экономика
Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
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Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что общие потери украинских портов после начала событий 2014 года уже составили более 6 млрд. гривен.
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В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
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ТАСС вчера в 07:17
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Единоборства
Опубликовано видео самого быстрого нокаута в истории Bellator
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Энергетика
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Газета.Ru вчера в 09:07
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Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины
Известия вчера в 20:26