Общество
РБКБольшинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
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с чего всё началось
Опрос показал, что переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год-два рассматривают лишь 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе – 8%. Подавляющее большинство работодателей (76%) вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график.Ведомостивчера в 17:25
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В Уфе завели дело из-за массового отравления шаурмой
RT на русском 04:03
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Электричка сбила двух человек в Подмосковье
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Вести.Ru вчера в 06:38
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Автомобили Lada остаются самыми популярными в России
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Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
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