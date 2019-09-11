Опрос показал, что переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год-два рассматривают лишь 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе – 8%. Подавляющее большинство работодателей (76%) вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график.

с чего всё началось

В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.

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