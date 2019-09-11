Общество
РБКБольшинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Опрос показал, что переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год-два рассматривают лишь 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе – 8%. Подавляющее большинство работодателей (76%) вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график.Ведомостивчера в 17:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:32, Вашингтон
Общество
Росстат назвал средний возраст жителей России
Отмечается, что самым молодым регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя — 28,68 года.
Известия 01:19
Религия
Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность
Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков оставил свой пост.
Газета.Ru 10:15
Армия и оружие
Академик рассказал о возможных причинах начала ядерной войны
Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов заявил, что наиболее вероятной причиной начала ядерной войны между США и Россией может быть реакция на ложную тревогу или эскалация локального конфликта, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 07:41
Происшествия
Мужчина поджег себя у Госсовета Удмуртии
Сегодня, 10 сентября, мужчина поджег себя около здания Государственного совета Удмуртии, где в эти минуты стартует очередная сессия регионального парламента.
Izhlife 10 сентября в 02:06
Армия и оружие
В Пакистане пригрозили уничтожать Су-35 без предупреждения
В издании Avia.pro отметили, что на сегодняшний день Су-35 находиться в распоряжении только России и Китая.
ГЛАС.RU 04:14
Происшествия
В центре Сыктывкара загорелась школа
12 сентября в столице Коми произошел пожар. Загорелась школа №12 в центре города. Об этом порталу PG11.ru сообщили читатели.
Pro Город Сыктывкар 09:52
Армия и оружие
Истребители США нанесли ракетный удар по ИГИЛ в Ираке
США нанесли мощнейший ракетный удар по позициям террористов из ИГИЛ в Ираке.
ИнфоСМИ вчера в 03:06
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
РИА Новости 09:47
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Политика
Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа»
Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 09:17
Интернет
Mail.ru Group запускает собственный мессенджер для компаний
Фото: biz.mail.ru/myteam/ Mail.ru Group сообщила о запуске собственного корпоративного мессенджера MyTeam, который позволит компаниям упростить рабочие процессы.
Газета Малый бизнес 08:07
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия 00:45
Гаджеты
Ноутбуки на базе 7-нм процессоров AMD появятся в следующем году
Рассказывая о планах компании расширить ассортимент 7-нм продуктов, финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) не стал конкретизировать, когда появятся 7-нм процессоры для ноутбуков, но заявил, что они выйдут вовремя.
3DNews 07:42
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru 01:17
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Политика
США выделят Украине военную помощь в размере 140 млн долларов
Вашингтон планирует выделить Украине военную помощь в размере около 140 миллионов долларов.
Российская газета 09:43
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Кино
Кэмерон заявил, что «Аватар 2» поборется с фильмом «Мстители: Финал»
Канадский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что сделает все возможное, чтобы сиквел "Аватара" стал не менее успешным, чем блокбастер Marvel "Мстители: Финал", который этим летом стал самым кассовым фильмом в мире, сообщает Deadline.
РИА Новости 08:08
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Политика
Захарова призвала США не пугать санкциями
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Вашингтон не пугать Москву новыми санкциями.
RT на русском 09:24
Общество
Netflix случайно назвал дату премьеры сериала «Ведьмак»
День выхода на экраны сериала «Ведьмак» случайно раскрыла кинокомпания Netflix.
News.ru 08:31
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34