Опрос показал, что переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год-два рассматривают лишь 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе – 8%. Подавляющее большинство работодателей (76%) вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график.

с чего всё началось

Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.

Общество Росстат назвал средний возраст жителей России Отмечается, что самым молодым регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя — 28,68 года.

Религия Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков оставил свой пост.

Армия и оружие Академик рассказал о возможных причинах начала ядерной войны Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов заявил, что наиболее вероятной причиной начала ядерной войны между США и Россией может быть реакция на ложную тревогу или эскалация локального конфликта, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Мужчина поджег себя у Госсовета Удмуртии Сегодня, 10 сентября, мужчина поджег себя около здания Государственного совета Удмуртии, где в эти минуты стартует очередная сессия регионального парламента.

Армия и оружие В Пакистане пригрозили уничтожать Су-35 без предупреждения В издании Avia.pro отметили, что на сегодняшний день Су-35 находиться в распоряжении только России и Китая.

Происшествия В центре Сыктывкара загорелась школа 12 сентября в столице Коми произошел пожар. Загорелась школа №12 в центре города. Об этом порталу PG11.ru сообщили читатели.

Армия и оружие Истребители США нанесли ракетный удар по ИГИЛ в Ираке США нанесли мощнейший ракетный удар по позициям террористов из ИГИЛ в Ираке.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.

Политика Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа» Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Интернет Mail.ru Group запускает собственный мессенджер для компаний Фото: biz.mail.ru/myteam/ Mail.ru Group сообщила о запуске собственного корпоративного мессенджера MyTeam, который позволит компаниям упростить рабочие процессы.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.

Гаджеты Ноутбуки на базе 7-нм процессоров AMD появятся в следующем году Рассказывая о планах компании расширить ассортимент 7-нм продуктов, финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) не стал конкретизировать, когда появятся 7-нм процессоры для ноутбуков, но заявил, что они выйдут вовремя.

Энергетика «Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Политика Глава ДНР заявил о желании войти в состав России Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.

Политика США выделят Украине военную помощь в размере 140 млн долларов Вашингтон планирует выделить Украине военную помощь в размере около 140 миллионов долларов.

Происшествия Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Кино Кэмерон заявил, что «Аватар 2» поборется с фильмом «Мстители: Финал» Канадский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что сделает все возможное, чтобы сиквел "Аватара" стал не менее успешным, чем блокбастер Marvel "Мстители: Финал", который этим летом стал самым кассовым фильмом в мире, сообщает Deadline.

Финансы ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.

Политика Захарова призвала США не пугать санкциями Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Вашингтон не пугать Москву новыми санкциями.

Общество Netflix случайно назвал дату премьеры сериала «Ведьмак» День выхода на экраны сериала «Ведьмак» случайно раскрыла кинокомпания Netflix.