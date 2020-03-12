Законодательные собрания уже более 2/3 российских регионов в четверг приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.

с чего всё началось

Законодательные собрания двух третей российских регионов 12 марта проголосовали за принятие закона о поправках в Конституцию РФ. Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны, что является необходимым минимумом, позволяющим направить закон в Конституционный суд, сообщает ТАСС .

Большинство регионов России поддержали закон о поправках в Конституцию

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