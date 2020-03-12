Политика

Znak.comZnak.comБольшинство регионов России поддержали закон о поправках в Конституцию

Законодательные собрания двух третей российских регионов 12 марта проголосовали за принятие закона о поправках в Конституцию РФ. Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны, что является необходимым минимумом, позволяющим направить закон в Конституционный суд, сообщает ТАСС .
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с чего всё началось

Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

Законодательные собрания уже более 2/3 российских регионов в четверг приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.
ТАСС05:48

Подробнее о событии

Две трети региональных парламентов одобрили поправки в Конституцию

Интерфакс07:06

Поправки в Конституцию одобрило необходимое число регионов

Lenta.ru06:39

Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Коммерсантъ06:40

Что говорят региональные депутаты о поправках в Конституцию и обнулении сроков Путина

Znak.com08:00

Изменение Конституции одобрило необходимое число регионов России

РБК06:32

Две трети регионов поддержали закон об изменении Конституции

Ведомости06:19

Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

ТАСС05:48
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

ТАСС вчера в 22:33
Автоспорт

«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»

Команда "Формулы-1" "Макларен" приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии, который должен состояться 15 марта.
Российская газета 08:51
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"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - сообщили в штабе, отметив, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.
ТАСС 12:48
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

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Российская газета 09:43
Общество

Премьер-министр Канады изолировался из-за проверки жены на коронавирус

Телеканал CTV сообщает, что у жены Трюдо взяты пробы для проведения анализа на COVID-19, результата анализов пока нет.
РБК 12:16
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:49
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Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Пара поделилась с поклонниками красочными фотографиями и видео из солнечного Дубая.
Pravda.Ru 11:05
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Депздрав подтвердил, что умерший в Коммунарке не болел коронавирусом

Пресс-служба столичного департамента здравоохранения подтвердила, что смерть мужчины в медицинском центре в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 12:48
Происшествия

В Приамурье старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Амурской области ученик старших классов открыл стрельбу из пневматического оружия в школе.
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Экономика

Кудрин заявил о возможном росте бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:02
Биатлон

Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира

Вести.Ru 11:50
Транспорт

Госдума планирует рассмотреть поправки в закон об ОСАГО

Согласно поправкам в закон, тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз.
Псковская Лента Новостей 01:13
Армия и оружие

В Сирии сфотографировали уникальные гигантские 180-мм пушки С-23

В Сирии до сих пор используют гигантские советские 180-мм пушки С-23.
Shraibikus News вчера в 13:35
Происшествия

В Дагестане устроили самосуд над осквернившим могилу односельчанином

Жители дагестанского села Джемикент устроили самосуд и сильно избили мужчину, осквернившего могилу их матери.
Вести.Ru 04:54
Музыка

Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»

ТАСС 11:11
Политика

Киев разорвал договоры аренды земли с посольством России

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Газета.Ru 12:31
Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин показал 21-летнюю красавицу-дочь

Пара воспитывает двоих сыновей Василия, который появился на свет 5 марта 2001 года, и Савву (22 марта 2006 г. р.) и четырех дочек Анфису (8 августа 1996 г. р.), Евдокию (2 ноября 1997 г. р.), Варвару (9 марта 1999 г. р.) и Иоанну (17 августа 2002 г. р.). Кстати, старший сын актеров учится во ВГИКе.
Летидор 10 марта в 09:25
Политика

Украина решила закрыть две трети пунктов пропуска через границу

Власти Украины решили закрыть две трети пунктов пропуска через границу. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба правительства страны.
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Политика

Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

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Общество

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Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Российская газета 10:42
Технологии

Госдеп разрешил продвигать ракету «Союз» на рынке США

Взгляд.ру 01:31
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Lenta.ru 04:08
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

Военное дело вчера в 11:24
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Общество

Россия закроет въезд гражданам Италии

Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.
Lenta.ru 12:27
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Представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 5G

Компания Nubia, наполовину принадлежащая китайскому телекоммуникационному гиганту ZTE, представила свой новый игровой смартфон Nubia Red Magic 5G.
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Футбол

Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года

РИА Новости 11:55
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
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Криштиану Роналду отправили на карантин из-за коронавируса

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Встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом

Бразильский чиновник Фабио Вайнгартен заразился новым типом коронавируса COVID-19 по приезде из США.
Газета.Ru 11:13
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