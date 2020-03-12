Политика
КоммерсантъБольшинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию
Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований. Обсуждение прошло в 62 из 85 регионов, пока поправки поддержали везде. Необходимый минимум для принятия закона — 56 субъектов.
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с чего всё началось
Законодательные собрания уже более 2/3 российских регионов в четверг приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.ТАСС05:48
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Общество
Путин отметил перемены в российском бизнесе
О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Политика
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Госдума приняла закон о всероссийской минуте молчания в День памяти и скорби — 22 июня.
Происшествия
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
Энергетика
Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну
Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
Экономика
Мишустин объяснил падение рынков
Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
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Общество
В Польше зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
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Авто
Рассекретили новый кроссовер Dongfeng
Китайская компания Dongfeng раскрыла внешность своего нового кроссовера, который базируется на платформе французского альянса PSA.
Финансы
Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Общество
Мишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной» XXI века
"В ближайшее время будет разработана типовая ведомственная программа цифровой трансформации, которая рассчитана на три года", - сказал премьер.
Автоспорт
Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии
Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
Общество
Китайские ученые обнаружили «слабое» место у коронавируса
Ученые из Китая выяснили, что новый вирус распространяется быстрее при температуре около +9°C - при этом заболевание очень чувствительно к высокой температуре.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Футбол
«Спартак» сказал, что Иличич им неинтересен, а вчера он положил покер в плей-офф ЛЧ»
Было видно, что у Иличича есть все качества, чтобы заиграть в топ чемпионатах.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится мужской спринт
Сегодня, 12 марта, состоится мужская спринтерская гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя.
Общество
Полчища голодных обезьян устроили драку в опустевшем из-за коронавируса районе
Здоровье
В Пермском крае ввели особый режим из-за коронавируса
В Пермском крае вводятся специальные меры из-за ситуации с распространением коронавируса.
Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
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Космос
Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу
«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
Армия и оружие
Истребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске
Британские ВВС назвали поднятие в небо истребителей обычным ответом на приближение российских Ту-142 и подчеркнули, что оно было скоординировано с несколькими союзниками по НАТО.
Армия и оружие
Военная полиция РФ провела очередное патрулирование трассы М5 в Сирии
Военная полиция РФ вчера, 11 марта, провела патрулирование в Алеппо, Хасеке и на трассе М-5 в районе Серакиба, а также провинциях Хама и Идлиб.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Экономика
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Бизнес предупреждает, что ввод обязательного «экологического сбора» приведет к росту цен на 22%.