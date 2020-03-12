Политика

КоммерсантъКоммерсантъБольшинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований. Обсуждение прошло в 62 из 85 регионов, пока поправки поддержали везде. Необходимый минимум для принятия закона — 56 субъектов.
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с чего всё началось

Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

Законодательные собрания уже более 2/3 российских регионов в четверг приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.
ТАСС05:48

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Большинство регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

РИА Новости07:15

Две трети региональных парламентов одобрили поправки в Конституцию

Интерфакс07:06

Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

ТАСС05:48

Поправки в Конституцию одобрило необходимое число регионов

Lenta.ru06:39

Изменение Конституции одобрило необходимое число регионов России

РБК06:32

Две трети регионов поддержали закон об изменении Конституции

Ведомости06:19

Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Коммерсантъ06:40
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Общество

Путин отметил перемены в российском бизнесе

О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Российская газета 03:26
Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
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Госдума приняла закон о минуте молчания 22 июня

Госдума приняла закон о всероссийской минуте молчания в День памяти и скорби — 22 июня.
Агентство Телеграф 08:00
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Новый GeForce RTX 3080 Ti будет лишь на 40% быстрее RTX 2080 Ti

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В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
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News.ru вчера в 14:23
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Мишустин объяснил падение рынков

Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
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Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

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Коммерсантъ вчера в 12:32
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Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Общество

В Польше зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Первый случай смерти пациента, зараженного коронавирусом, зафиксирован в Польше, сообщил журналистам представитель городской администрации Познани.
РИА Новости 07:32
Авто

Рассекретили новый кроссовер Dongfeng

Китайская компания Dongfeng раскрыла внешность своего нового кроссовера, который базируется на платформе французского альянса PSA.
Тарантас Ньюс 03:32
Финансы

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новости 04:43
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Общество

Мишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной» XXI века

"В ближайшее время будет разработана типовая ведомственная программа цифровой трансформации, которая рассчитана на три года", - сказал премьер.
Будущее России. Национальные проекты 07:35
Автоспорт

Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии

Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
РИА Новости 07:34
Общество

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Газета.Ru вчера в 01:45
Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости 05:42
Футбол

«Спартак» сказал, что Иличич им неинтересен, а вчера он положил покер в плей-офф ЛЧ»

Было видно, что у Иличича есть все качества, чтобы заиграть в топ чемпионатах.
Чемпионат вчера в 12:35
Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится мужской спринт

Сегодня, 12 марта, состоится мужская спринтерская гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя.
Нева Спорт вчера в 18:01
Общество

Полчища голодных обезьян устроили драку в опустевшем из-за коронавируса районе

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В Пермском крае вводятся специальные меры из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Космос

Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
РБК 07:30
Музыка

Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения

Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
РИА Новости 02:08
Армия и оружие

Истребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске

Британские ВВС назвали поднятие в небо истребителей обычным ответом на приближение российских Ту-142 и подчеркнули, что оно было скоординировано с несколькими союзниками по НАТО.
Lenta.ru 10 марта в 19:20
Армия и оружие

Военная полиция РФ провела очередное патрулирование трассы М5 в Сирии

Военная полиция РФ вчера, 11 марта, провела патрулирование в Алеппо, Хасеке и на трассе М-5 в районе Серакиба, а также провинциях Хама и Идлиб.
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Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada из-за тормозов

АБН 08:12
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:01
Экономика

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Бизнес предупреждает, что ввод обязательного «экологического сбора» приведет к росту цен на 22%.
Рифей-Пермь вчера в 05:06
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