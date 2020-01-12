Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
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POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах

Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".
Известиявчера в 16:01

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Крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Газета.Ru05:53

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

РИА Новостивчера в 22:56

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ТАССвчера в 19:02

СМИ сообщили об отказе банков-лидеров выдавать кредиты в магазинах

РБКвчера в 21:50
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
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Коммерсантъ 06:57
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Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
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URA.Ru 05:37
Шоу-бизнес

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Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
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Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

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Армия и оружие

CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана

Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок.
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Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
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Армия и оружие

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Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
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«Кёльн» ведет переговоры с «Локомотивом» по поводу Хёведеса

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Политика

Ирак намерен купить С-400 у России из-за охлаждения отношений с США

Ирак изучает вопрос о покупке у Российской Федерации зенитно-ракетных систем С-400 на фоне опасений потерять военно-политическую поддержку со стороны США.
Газета.Ru 06:23
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Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью изданию Sunday Times, что страна должна готовиться к ведению войн, не опираясь на поддержку Соединенных Штатов, поскольку те могут перестать быть мировым лидером.
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ToDay News Ufa 05:19
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Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
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