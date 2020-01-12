Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Читать в источнике
Комментировать292
с чего всё началось

POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах

Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Экономист рассказал, из-за чего российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах

URA.Ru04:46

Экономист объяснил отказ банков от выдачи кредитов в магазинах

Известия03:59

Российские банки отказываются от POS-кредитования

Вести.Ruвчера в 20:00

Экономист объяснил отказ банков от кредитования в магазинах

РИА Новости03:51

СМИ сообщили об отказе банков-лидеров выдавать кредиты в магазинах

РБКвчера в 21:50

Экономист объяснил отказ банков от кредитования в магазинах

News.ru03:56

«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

ТАССвчера в 19:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Политика

Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку.
RT на русском 12:27
Происшествия

Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели

Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.
РИА Новости 12:08
Политика

Путин обсудил ситуацию в Ливии с Макроном и Конте

Коммерсантъ 10:35
Происшествия

Рената Литвинова рассказала, как ее сбила машина в Москве

Актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала о своем состоянии после того, как ее сбила машина на пешеходном переходе.
РИА Новости 11:17
Политика

Путин назвал главные задачи в развитии Крыма и Севастополя

Путин призвал повышать качество жизни на полуострове - с опорой на то, что уже сделано за последние пять лет.
Общественное телевидение России 10 января в 10:43
Культура

Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

ToDay News Ufa 05:19
Армия и оружие

СМИ сообщили о ракетном обстреле авиабазы в Ираке

RT на русском 12:09
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Известия 10:52
Общество

Оценки по трем предметам в школьных аттестатах заменят зачетами

Новые правила выдачи школьных аттестатов позволят учителям ставить "зачтено" по музыке, физкультуре и изобразительному искусству, рассказала министр просвещение Ольга Васильева.
Алтапресс вчера в 05:44
Наука

Создали слиток золота из пластика

Швейцарские исследователи из лаборатории ETH разработали легкое 18-каратное золото из пластика.
МедиаПоток вчера в 05:38
Автоспорт

«Камаз-мастер» занял весь пьедестал после 7 этапа «Дакара»

Команда "Камаз-мастер" заняла первое, второе и третье места по итогам 7 этапа гонки "Дакар".
ProGorodChelny.ru 10:13
Кино

В мировом прокате установлен новый кассовый рекорд

Стоит также отметить, что в 2019 году впервые в истории американского поката все пять первых мест были заняты кинопроектами, представленными зрителям одной компанией, в данном случае - Walt Disney.
Kinonews.ru 05:23
Шоу-бизнес

Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим

Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Pravda.Ru 09:35
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты скрывал брак с 65-летней пенсионеркой

По словам Сергея Жорина, который представляет интересы Лолиты в суде, во время разбирательства выяснилось, что ранее Дмитрий состоял в браке с 65-летней женщиной.
StarHit.ru вчера в 09:00
Гаджеты

Samsung представила портативный SSD со сканером отпечатков пальцев

На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе компания Samsung представила T7 Touch — портативный твердотельный накопитель со сканером отпечатков пальцев.
Популярная механика 09 января в 02:55
Футбол

Агуэро сравнялся с Анри по количеству голов в АПЛ

Забив свой 175-й гол в АПЛ, Агуэро сравнялся по данному показателю с экс-футболистом лондонского «Арсенала» Тьерри Анри.
Bookmaker-ratings.ru 12:34
Общество

Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей

Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.
РИАМО 10 января в 04:04
Происшествия

Российские врачи три дня игнорировали парализованного пациента

Lenta.ru 10:17
Армия и оружие

Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблём

«Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
RT на русском 10 января в 16:12
Политика

Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову

Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru 11:56
Происшествия

Женщина пострадала при приготовлении самогона в Тульской области

В городе Узловая Тульской области женщина пострадала при приготовлении самогона в многоэтажном жилом доме. В квартире выбило оконную раму.
News.ru 11:44
Шоу-бизнес

Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным

Лена Миро назвала Пелагею «просчитанной и подлой дрянью». Ранее у певицы был еще один брак, который так же закончился разводом.
StarHit.ru 07:00
Экономика

В России подорожает черный хлеб

Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 03:03
Кино

Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
КиноПоиск 10 января в 08:08
Политика

Миллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»

РБК 07:06
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
Хоккей

Ковальчук забросил первую шайбу за «Монреаль»

Российский нападающий Илья Ковальчук, перебравшийся в клуб НХЛ "Монреаль Канадиенс" открыл счёт своим голам за новую команду.
Радио Зенит 07:58
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Политика

Глава Пентагона рассказал о готовности США к переговорам с Ираном

Власти США готовы начать переговоры с все еще легитимным руководством Ирана, если представители страны изъявят желание.
REGNUM 11:50
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного похудения

Полина Гагарина продемонстрировала снимок в бикини, сделанный после после рекордного похудения.
Дни24 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное