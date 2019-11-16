Происшествия
ИзвестияБольшинство российских преступников оказались безработными
Большая часть преступлений в России совершается безработными людьми — с начала текущего года за различные нарушения закона были задержаны почти 433 тыс. человек, не имеющих постоянного источника дохода. Об этом 16 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные российского МВД.
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с чего всё началось
Почти 680 тыс. человек были задержаны в России с начала этого года за совершение различных преступлений, большинство из них не имеют постоянного источника дохода, каждый третий находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в статистических материалах МВД РФ.ТАСС01:04
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Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
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Следственный комитет организовал проверку по факту смерти лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева в поезде.
Политика
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Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Политика
«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года
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Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
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Матери стало плохо на прощании с убитой Анастасией Ещенко
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Общество
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Политика
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Поддерживая решение СССР не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
Общество
В Испании прекратили продажу книги историка Олега Соколова
Испанское издательство Desperta Ferro прекратило продажу книги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СпбГУ Анастасии Ещенко.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Спорт
Биатлонистка Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени
Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени.
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул около жилых домов под Рязанью
Военный беспилотник "Орион" потерпел крушение около многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области, сообщает ТАСС.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Футбол
Отец Мойзе Кина заявил, что считает переход сына в «Эвертон» ошибкой
Жан Кин, отец 19-летнего нападающего «Эвертона» Мойзе Кина, выразил мнение, что сыну не стоило переходить в английский клуб из «Ювентуса» минувшим летом.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская в 52 года выходит замуж
Поплавская призналась, что долго размышляла, прежде чем в 52 года согласиться вновь выйти замуж.
Армия и оружие
России подсказали способ захвата Прибалтики
Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.
Происшествия
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
Музыка
На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.
Кино
Подготовка Хоакина Феникса к танцу Джокера впечатлила Сеть
Танец Хоакина Феникса в фильме "Джокер" попал в Сеть под другим ракурсом.
Шоу-бизнес
Плющенко прокомментировал слухи об измене Рудковской
Российский фигурист Евгений Плющенко отреагировал на слухи о наличии у него любовницы.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
Происшествия
При взрывах на военных складах в Балаклее погибли два сапера
Двое военных саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генштаба Вооруженных сил Украины.
Общество
Россияне стали меньше покупать обычные сигареты
Россияне стали покупать меньше обычных сигарет и больше стиков для систем нагревания табака, сообщает RT со ссылкой на данные фискальных платформ.