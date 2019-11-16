Почти 680 тыс. человек были задержаны в России с начала этого года за совершение различных преступлений, большинство из них не имеют постоянного источника дохода, каждый третий находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в статистических материалах МВД РФ.

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Большая часть преступлений в России совершается безработными людьми — с начала текущего года за различные нарушения закона были задержаны почти 433 тыс. человек, не имеющих постоянного источника дохода. Об этом 16 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные российского МВД.

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