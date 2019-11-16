Происшествия

ИзвестияИзвестияБольшинство российских преступников оказались безработными

Большая часть преступлений в России совершается безработными людьми — с начала текущего года за различные нарушения закона были задержаны почти 433 тыс. человек, не имеющих постоянного источника дохода. Об этом 16 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные российского МВД.
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с чего всё началось

В МВД рассказали, что большинство преступлений в России совершают безработные

Почти 680 тыс. человек были задержаны в России с начала этого года за совершение различных преступлений, большинство из них не имеют постоянного источника дохода, каждый третий находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в статистических материалах МВД РФ.
ТАСС01:04

Подробнее о событии

Составлен портрет типичного российского преступника

Lenta.ru03:57

В МВД рассказали, что большинство преступлений в России совершают безработные

ТАСС01:04

Большинство российских преступников оказались безработными

Известия02:26

МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины

Вести.Ru02:25

В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России

RT на русском02:05

Портрет среднестатистического российского преступника составило МВД

News.ru01:57

Стало известно, кто чаще всего совершает преступления в России

Газета.Ru02:56
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Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

Следственный комитет организовал проверку по факту смерти лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева в поезде.
РИА Новости 07:22
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

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RT на русском 04:11
Политика

«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

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Интерфакс 03:23
Фигурное катание

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
РИА Новости 07:28
Происшествия

Матери стало плохо на прощании с убитой Анастасией Ещенко

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Газета.Ru 04:00
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Политика

В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот

Поддерживая решение СССР не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
РБК 07:42
Общество

В Испании прекратили продажу книги историка Олега Соколова

Испанское издательство Desperta Ferro прекратило продажу книги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СпбГУ Анастасии Ещенко.
ТК Звезда 08:17
Общество

«Собирал мили 14 лет». Хозяин толстого кота обратился к «Аэрофлоту»

РИА Новости 07:00
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Спорт

Биатлонистка Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени

Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени.
Чемпионат 04:01
Происшествия

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Военный беспилотник "Орион" потерпел крушение около многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:52
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Футбол

Отец Мойзе Кина заявил, что считает переход сына в «Эвертон» ошибкой

Жан Кин, отец 19-летнего нападающего «Эвертона» Мойзе Кина, выразил мнение, что сыну не стоило переходить в английский клуб из «Ювентуса» минувшим летом.
Чемпионат 05:37
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
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Шоу-бизнес

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Поплавская призналась, что долго размышляла, прежде чем в 52 года согласиться вновь выйти замуж.
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Армия и оружие

России подсказали способ захвата Прибалтики

Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.
Lenta.ru 07:05
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

РИА Новости 08:27
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В Киеве похитили главу Укрэксимбанка

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РИА Новости 08:42
Музыка

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.
РИА Новости 06:59
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Подготовка Хоакина Феникса к танцу Джокера впечатлила Сеть

Танец Хоакина Феникса в фильме "Джокер" попал в Сеть под другим ракурсом.
РЕН ТВ вчера в 17:23
Киберспорт

Path of Exile выйдет на мобильных устройствах

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Шоу-бизнес

Плющенко прокомментировал слухи об измене Рудковской

Российский фигурист Евгений Плющенко отреагировал на слухи о наличии у него любовницы.
АБН 00:22
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
ТК Звезда 07:07
Происшествия

Частный самолет совершил жесткую посадку в Ленинградской области

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Происшествия

При взрывах на военных складах в Балаклее погибли два сапера

Двое военных саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генштаба Вооруженных сил Украины.
Радио Sputnik вчера в 10:44
Общество

Россияне стали меньше покупать обычные сигареты

Россияне стали покупать меньше обычных сигарет и больше стиков для систем нагревания табака, сообщает RT со ссылкой на данные фискальных платформ.
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