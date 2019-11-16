По данным МВД, количество преступлений, совершенных с использованием оружия, в 2019 году сократилось в России на 6%. "В январе - сентябре 2019 года с использованием оружия совершено 4,2 тыс. преступлений, что на 6% меньше по сравнению с таким же периодом минувшего года", - уточнили в министерстве.

с чего всё началось

Большая часть преступлений в России совершается безработными людьми — с начала текущего года за различные нарушения закона были задержаны почти 433 тыс. человек, не имеющих постоянного источника дохода. Об этом 16 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные российского МВД.

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