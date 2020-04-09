Коронавирус
Lenta.ruБольшинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
По данным агентства, к четвергу, 9 апреля, две трети (56 из 85) субъектов Российской Федерации ослабили режим самоизоляции для населения и расширили список предприятий, которые могут работать во время продленных до конца апреля нерабочих дней.
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с чего всё началось
Ограничения, ранее введенные для населения и бизнеса из-за распространения коронавируса, к вечеру четверга были смягчены в 56 из 85 российских регионов. Это следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов.ТАСС15:45
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МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
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Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе
Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Трамп не хочет договариваться с ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
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В Забайкалье легковой автомобиль столкнулся с поездом
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Ослабление мер карантина в Свердловской области, вероятнее всего, не коснется Екатеринбурга.
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Крупнейшую группировку террористов в Сирии покинул один из главарей
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Общество
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Пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области
Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Новосибирской области.
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