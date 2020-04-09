Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБольшинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом

По данным агентства, к четвергу, 9 апреля, две трети (56 из 85) субъектов Российской Федерации ослабили режим самоизоляции для населения и расширили список предприятий, которые могут работать во время продленных до конца апреля нерабочих дней.
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с чего всё началось

Почти две трети регионов России смягчили веденные из-за коронавируса ограничения

Ограничения, ранее введенные для населения и бизнеса из-за распространения коронавируса, к вечеру четверга были смягчены в 56 из 85 российских регионов. Это следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов.
ТАСС15:45

Подробнее о событии

Прогулки, пробежки, дачи. Регионы РФ идут на послабления коронавирусных ограничений

Алтапресс22:26

В 53 российских регионах смягчены ограничения из-за коронавируса

Московский Комсомолец16:15

Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом

Lenta.ru21:22

ТАСС: Две трети российских регионов смягчили ограничения, введённые для борьбы с коронавирусом

Фонтанка.Ру17:10

Почти две трети регионов РФ смягчили ограничения, введенные из-за COVID-19

Аргументы и Факты16:51

В большинстве российских регионов ослабили антикоронавирусные ограничения

Online47.ru21:46

Почти две трети регионов России смягчили веденные из-за коронавируса ограничения

ТАСС15:45
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 13:51
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 03:00
Кино

Глава Marvel намекнул на продолжение «Мстителей»

Президент Marvel Studios Кевин Файги опубликовал новый пост в своем Tvitter-аккаунте, в котором пользователи увидели намек на продолжение фантастической саги о Мстителях.
Народные новости 10:52
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём

RT на русском 19:26
Экономика

Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на социально значимую технику

Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне распространения в России коронавируса и падения курса российской валюты отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на модели техники в 10 социально значимых категориях, говорится в сообщении.
ТАСС 08:06
Здоровье

Еще 1 случай заражения коронавирусом подтвердился в Бурятии

По данным Минздрава Бурятии 10 апреля, в республике зарегистрирован 61 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-2019.
Ариг Ус 21:19
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытаний украинской ПКР «Нептун»

В Сети появилось видео испытаний украинской противокорабельной ракеты "Нептун". Ролик размещен на канале Defense Express Channel на YouTube.
Военное обозрение 05:56
Авто

GAC сертифицировал минивэн GN8 для России

Китайская компания GAC получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для минивэна GAC GN8.
Тавто.Ру вчера в 08:00
Здоровье

На Ямале умер мужчина, зараженный коронавирусом

В Ямало-Ненецком автономном округе умер мужчина с подтвержденным случаем заражения коронавирусной инфекцией.
ИА СИА-Пресс 13:29
Общество

Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»

"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
РИА Новости 15:56
Общество

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 20:09
Здоровье

В Пермском крае выявлено 9 новых случаев коронавируса

На 9 апреля в Пермском крае подтвержден 41 случай коронавируса. Сейчас на лечении находится 32 человека.
RuNews24.ru 22:07
Общество

Московские кладбища закрыли для посещения

РИА Новости 12:04
Общество

Путин освободил от должности замглавы МВД Романова

Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Вести.Ru 15:11
Технологии

Sony показала новый геймпад для PlayStation 5

Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Astera вчера в 04:05
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Известия 17:09
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Здоровье

Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:27
Энергетика

Трамп не хочет договариваться с ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Трамп не хочет договариваться с ОПЕК + о сокращении добычи нефти Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на координацию действий с ОПЕК +.
Экспресс газета 00:30
Политика

Небензя призвал отменить санкции на фоне угрозы коронавируса

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал на фоне угрозы коронавируса всех отменить все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран, введенные не ООН.
РИА Новости 18:58
Общество

Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Аргументы и Факты вчера в 09:26
Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor 02:54
Происшествия

В Забайкалье легковой автомобиль столкнулся с поездом

Российская газета 21:43
Общество

Смягчение карантина на Урале не коснется Екатеринбурга

Ослабление мер карантина в Свердловской области, вероятнее всего, не коснется Екатеринбурга.
URA.Ru 20:19
Общество

Выпускников школ освободят от весеннего призыва в армию

Выпускники школ в России нынешней весной будут освобождены от призыва в армию. Такое решение было принято Минобороны РФ.
Peterburg2.ru 09:03
Армия и оружие

Крупнейшую группировку террористов в Сирии покинул один из главарей

Террорист Абу Малик Ат-Тали исключен из совета шуры «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 7 апреля, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна вчера в 14:01
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Общество

Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин в среду, 7 апреля, подписал указ, предусматривающий дополнительные меры по социальной поддержке семей с детьми.
РИА Оренбуржье вчера в 03:41
Происшествия

Пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области

Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Новосибирской области.
Известия 01:05
Армия и оружие

Российская армия теснит оккупационные силы США в Сирии

Мир новостей вчера в 10:31
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