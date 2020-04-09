Ограничения, ранее введенные для населения и бизнеса из-за распространения коронавируса, к вечеру четверга были смягчены в 56 из 85 российских регионов. Это следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов.

с чего всё началось

По данным агентства, к четвергу, 9 апреля, две трети (56 из 85) субъектов Российской Федерации ослабили режим самоизоляции для населения и расширили список предприятий, которые могут работать во время продленных до конца апреля нерабочих дней.

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