Коронавирус
КоммерсантъПочти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной
Почти половина медиков считает данные по числу зараженных и погибших заниженными, но некоторые считают цифры завышенными. В рамках исследование было опрошено 502 врача. У 60% из которых есть опыт работы с пациентами с симптомами COVID-19, 16% работают в «красной зоне».
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с чего всё началось
Почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными.Ведомостивчера в 17:06
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Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Ведомостивчера в 17:06
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