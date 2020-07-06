Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПочти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной

Почти половина медиков считает данные по числу зараженных и погибших заниженными, но некоторые считают цифры завышенными. В рамках исследование было опрошено 502 врача. У 60% из которых есть опыт работы с пациентами с симптомами COVID-19, 16% работают в «красной зоне».
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с чего всё началось

Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу

Почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными.
Ведомостивчера в 17:06

Подробнее о событии

Большинство российских врачей усомнились в официальных данных по COVID-19

РБК03:25

«Ведомости»: большинство врачей не верят статистике по COVID

URA.Ruвчера в 18:36

Почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу

Эхо Москвы01:38

Соцопрос: 49% врачей считают, что статистика заболеваемости COVID-19 занижена

Фонтанка.Ру01:37

Опрос: более половины российских врачей сомневаются в достоверности статистики по COVID-19

Znak.comвчера в 21:43

Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной

Коммерсантъ02:21

Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу

Ведомостивчера в 17:06
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Авто

Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross

Концерн Toyota готовит к дебюту новый небольшой кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 23:15
Футбол

Талалаев считает, что «Крыльям» по силам остаться в РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев считает, что самарский клуб может сохранить место в Тинькофф Российской премьер-лиге.
Матч ТВ 03:02
Киберспорт

Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2

Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
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Общество

Число россиян, находящихся за чертой бедности, снизилось за год

В 2019 году доля населения России, находящегося за чертой бедности, снизилась.
Известия Мордовии вчера в 01:59
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Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru вчера в 11:19
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Шоу-бизнес

Крис Эванс спровоцировал слухи о романе с известной актрисой

Ранее актриса встречалась с Мэттом Смиттом, сыгравшим Доктора Кто и молодого принца Филиппа в сериале «Корона».
ОК! 04:39
Армия и оружие

Украина первая после США получит патрульные катера Mark VI

Ранее стало известно, что США продадут Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II).
Военное дело 00:00
5
Политика

Патрушев отверг обвинения в связи России с талибами

Сообщения о сговоре Москвы с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не имеют под собой никаких оснований, заявил 7 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».
Известия 04:05
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека

За сутки КОВИД-19 подтвердился еще у 91 жителя Ростовской области.
Evo-rus.com 02:39
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Политика

На Украине требуют прекратить языковую дискриминацию

"Оппозиционная платформа" сообщила, что внесла в парламент законопроекты в языковой, гуманитарной и образовательной сфере, которые "восстановят права русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин".
РИА Новости 04:29
Политика

Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».
RT на русском 04:01
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
5
Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
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Общество

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы

Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
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Общество

Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене

В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
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Культура

В России стартовал чемпионат творческих компетенций ArtMasters

Lenta.ru 04:22
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Происшествия

В Атланте протестующие против расизма убили чернокожую девочку

Московский Комсомолец вчера в 09:40
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Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова показала фотографию с родной сестрой

Юлия Проскурякова показала фотографию с родной сестрой Фото сестры Юлии Проскуряковой восхитило поклонников.
Экспресс газета 04:56
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
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Наука

Чёрная малина может минимизировать аллергические реакции кожи

Оказывается, черная малина вносит изменения в активность дендритных клеток, которые ответственны за передачу сигналов иммунной системе, склоняя ее приводить к появлению воспалительных реакций.
Evo-rus.com вчера в 23:36
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Экономика

Свердловский губернатор предложил проводить «Иннопром» в Индонезии, Египте и Узбекистане

Международная промышленная выставка "Иннопром", которая традиционно проходит в Екатеринбурге в июле, в будущем мог бы проходить также в Индонезии, Египте и Узбекистане.
ТАСС 04:33
Шоу-бизнес

Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова

Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37
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Происшествия

Под Владимиром мужчина застрелил подростка из-за незаконной рыбалки

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, который вместе с отцом незаконно ловил рыбу на частном водоеме.
ТАСС 03:52
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Происшествия

В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

Газета.Ru 04:15
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Гаджеты

Беззеркальную камеру Canon EOS R5 показали на фото

Megaobzor.com вчера в 06:07
Здоровье

Где выявили 135 больных коронавирусом в Самарской области за сутки

По информации оперштаба на понедельник, 6 июля, за сутки в Самарской области еще у 135 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 06:15
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Религия

Митрополит Кирилл направил открытое письмо отцу Сергию

Областная газета вчера в 06:01
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