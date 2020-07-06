Почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными.

с чего всё началось

Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян: если в начале апреля, по данным ФОМа, ей доверяли 58–59%, то в конце июня – 46–47%.

Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу

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