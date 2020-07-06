Коронавирус
ВедомостиБольшинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян: если в начале апреля, по данным ФОМа, ей доверяли 58–59%, то в конце июня – 46–47%.
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с чего всё началось
Почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными.Ведомостивчера в 17:06
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Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Ведомостивчера в 17:06
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области
Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.
Известия вчера в 23:52
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Политика
В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом.
ТАСС 01:09
Армия и оружие
В России оценили «уничтожители» Крымского моста
Профессор академии военных наук России Сергей Горбачев оценил крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которые Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют разместить на Черном и Азовском морях.
Lenta.ru 00:51
Здоровье
У испанцев начали исчезать антитела к коронавирусу
Исследователи обнаружили, что во второй части эксперимента иммунитета к коронавирусу лишились 7% испанцев, ещё 14% жителей страны лишились антител во время третьей части.
MedikForum.ru вчера в 18:04
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news вчера в 16:12
Политика
Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ
Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости вчера в 05:42
Политика
В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
Экономика
Перечислены регионы с самой низкой стоимостью жилья в новостройках
Названы российские регионы с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья в новостройках в I квартале 2020 года.
Газета.Ru 01:40
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
Общество
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы
Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
Политика
Посольство РФ: Москва может ответить на введенные Лондоном санкции
Представитель посольства России в Великобритании прокомментировал санкции, введенные Лондоном в отношении 25 россиян в рамках так называемого "дела Магнитского".
Московский Комсомолец вчера в 19:27
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48
Шоу-бизнес
50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде
Поклонники супермодели в комментариях к снимкам отметили, что Кэмпбелл отлично сохранилась и великолепно смотрится даже в свои 50 лет.
Discover24 05 июля в 09:01
Общество
Псковскую журналистку оштрафовали по делу об оправдании терроризма
RT на русском вчера в 05:17
Общество
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском вчера в 09:46
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru вчера в 02:29
Общество
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Общество
В пяти районах Саратовской области ввели режим ЧС
В пяти районах Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, введен режим ЧС.
КП - Саратов 01:28
Здоровье
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
Байкал24 05 июля в 19:23
Общество
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
Культура
В Севастополе проходит отборочный тур для поступающих во ВГИК
Севастополь.ру вчера в 12:40