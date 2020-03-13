Политика
РБКБольшинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году
Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
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Новый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.РБК17:00
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«Ни один кандидат партии власти, кроме самого Путина, в России не может быть выбран»
БИЗНЕС Onlineвчера в 01:20
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