Политика

РБКРБКБольшинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году

Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
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с чего всё началось

Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году

Новый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
РБКвчера в 17:00

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Опрос: избиратели в России хотят проголосовать за Путина в 2024 году

URA.Ruвчера в 18:37

Более половины россиян допустили, что проголосуют за Путина в 2024 году

Коммерсантъвчера в 20:36

Большинство россиян готово голосовать за пятый срок Путина

News.ruвчера в 19:19

Социологи рассказали о шансах Владимира Путина избраться в 2024 году

Телеканал 360°вчера в 20:45

Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году

РБКвчера в 17:00

«Ни один кандидат партии власти, кроме самого Путина, в России не может быть выбран»

БИЗНЕС Online14 марта в 01:20

Назад в будущее: что было 20 лет назад 9–15 марта

Полит.ру13 марта в 23:00
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Здоровье

Мишустин предлагает ввести 14-дневный карантин по всей стране

Россиянам рекомендовано минимизировать любые поездки за границу.
Радио Маяк вчера в 09:00
Экономика

Эксперты предложили разработать российский налог с «цифровой» выручки

«Нужно продолжать работать с ОЭСР, но параллельно прорабатывать российский налог с выручки от оказания цифровых услуг, связанных с российскими пользователями», – рекомендует руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.
Ведомости 13 марта в 08:08
Общество

Глава СКР просит завести уголовное дело на судью из Новосибирска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной.
Kursk.com вчера в 11:36
Общество

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заразился коронавирусом

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Peterburg2.ru вчера в 10:02
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области

РБК вчера в 21:52
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 5%

Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Аргументы и Факты вчера в 19:54
Политика

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
РИА Новости вчера в 10:40
Общество

Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости вчера в 13:00
Музыка

В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

РБК вчера в 21:24
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество

Айсен Николаев поручил отменить массовые мероприятия в Якутии

Глава республики Айсен Николаев поручил отменить запланированные массовые мероприятия в регионе и обеспечить население медицинскими масками, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Якутия 24 вчера в 23:50
Общество

Коронавирус в Пензе. Стали известны первые последствия

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем официальном telegram-канале, семью госпитализированного пациента проверили на коронавирус.
1pnz.ru вчера в 23:00
Общество

Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла, Доренко, Чаплина

За смертью рэпера Кирилла Толмацкого, журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоит болезнь, которая протекала скрыто.
Life.ru вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС вчера в 19:12
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета вчера в 10:45
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM вчера в 06:04
Происшествия

Легковушка под Иркутском сбила двух школьниц на тротуаре

Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц.
ТАСС вчера в 23:33
Общество

ВОЗ объяснила, как безопасно пользоваться наличными при коронавирусе

Специалисты объясняют, что банкноты, которые выдаются кредитным организациям, находятся в Банке России не менее 14 дней с момента поступления.
ФАН вчера в 13:01
Общество

ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
РИА Новости вчера в 20:19
Здоровье

В США допустили вторую волну коронавируса в Китае

Вашингтон, 15 марта 2020, 20:56 — REGNUM В случае отмены карантина и открытия границ Китай может столкнуться с повторной вспышкой коронавируса.
REGNUM вчера в 13:56
Политика

Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, артисты и писатели

В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Эхо Москвы вчера в 22:04
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости 14 марта в 07:37
Политика

В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России

Вести.Ru вчера в 23:11
Общество

Власти Турции предлагают перенести начало туристического сезона

Одной из мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19, стало предложение перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
РегионСамара.ру вчера в 03:41
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru вчера в 01:37
Игры

Скриншот из ПК-версии игры Horizon Zero Dawn появился в Сети

Создатели Horizon Zero Dawn выложили в Steam скриншот из ПК-версии игры.
Live24 вчера в 07:39
Происшествия

На лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус, находятся 30 россиян

РИА Новости 13 марта в 10:07
Армия и оружие

National Interest назвал российский Су-35 угрозой для истребителей США

National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой для самолетов F-15, F-18 и F-35, которые находятся на вооружении ВВС США.
РЕН ТВ вчера в 06:07
Армия и оружие

СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Известия вчера в 21:38
Происшествия

После разлива мазута в Находке возбуждено уголовное дело

По факту разлива мазута в приморском городе Находка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Российская газета 14 марта в 01:55
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