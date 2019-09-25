Общество
РосбалтБольшинство россиян назвали главной проблемой рост цен
Большинство — 59% — опрошенных «Левада-центром» россиян назвали самой острой проблемой рост цен. Еще 24% заявили о тревоге из-за кризиса в экономике страны, спада в промышденности и сельском хозяйстве.
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Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".Интерфаксвчера в 23:07
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