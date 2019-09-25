Общество
Московский КомсомолецБольшинство россиян назвали рост цен самой острой проблемой
Число граждан РФ, больше всего опасающихся наплыва мигрантов по сравнению с прошлым годом выросло почти вдвое - с 10% до 18%.
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с чего всё началось
Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".Интерфаксвчера в 23:07
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Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
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Зеленский показал фото с Трампом
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С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Политика
Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России
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Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Политика
Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы
Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
Интерфакс 05:35
Происшествия
Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей
Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Газета.Ru 10:32
Политика
Абэ заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН
В начале сентября о необходимости изменений заявили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Вести.Финанс 02:01
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
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На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Политика
Климкин заявил о роли Украины в процессе импичмента Трампа
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отметил роль Киева в начале процесса импичмента президента США Дональда Трампа.
Rambler News Service 07:49
Экономика
Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками
Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой.
Lenta.ru 07:34
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Происшествия
Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии строгого режима Дениса Чуприкова, который похитил картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, передает «Интерфакс».
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Экономика
Создание российско-китайской лесной биржи предложили в Минприроды РФ
По словам Кобылкина, КНР является самым крупным потребителем российской древесины, поэтому создание лесной биржи приведет к тому, что она станет единственным инструментом торговли с китайскими покупателями.
Народные новости 03:36
Происшествия
Полиция предотвратила массовое убийство в школе в Кирове
Сотрудникам полиции удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ в Кирове.
ТК Звезда вчера в 05:31
Общество
Центры образования «Точка роста» открылись в Зольском районе КБР
В Зольском районе Кабардино-Балкарии благодаря нацпроекту «Образование» открылись центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в трех школах.
Южная служба новостей 04:20
Происшествия
СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах
На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РБК 09:35
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Жена Икарди сфотографировалась обнаженной
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
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Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России
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Гаджеты
Xiaomi показала необычный и дорогой смартфон Mi Mix Alpha
В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.
Astera вчера в 05:54
Технологии
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
Aobe.ru 08:00