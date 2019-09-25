Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБольшинство россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Число граждан РФ, больше всего опасающихся наплыва мигрантов по сравнению с прошлым годом выросло почти вдвое - с 10% до 18%.
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с чего всё началось

Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфаксвчера в 23:07

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Большинство россиян назвали рост цен самой острой проблемой

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Названа самая главная проблема России

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Россияне назвали самые острые проблемы страны

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Большинство россиян назвали главной проблемой рост цен

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Число опасающихся наплыва мигрантов россиян выросло вдвое

News.ruвчера в 23:38

Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Интерфаксвчера в 23:07

Yeni Akit (Турция): С-400 взорвали опросы! (Yeni Akit)

ИноСМИвчера в 17:21
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Экономика

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
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Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Политика

Зеленский показал фото с Трампом

Rambler News Service 09:33
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С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Политика

Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России

РИА Новости 10:41
Происшествия

В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Политика

Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы

Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
Интерфакс 05:35
Происшествия

Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей

Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Газета.Ru 10:32
Политика

Абэ заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН

В начале сентября о необходимости изменений заявили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Вести.Финанс 02:01
Политика

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Политика

На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье

На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Футбол

«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России

РБК 10:54
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Политика

Климкин заявил о роли Украины в процессе импичмента Трампа

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отметил роль Киева в начале процесса импичмента президента США Дональда Трампа.
Rambler News Service 07:49
Экономика

Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками

Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой.
Lenta.ru 07:34
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Происшествия

Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии строгого режима Дениса Чуприкова, который похитил картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, передает «Интерфакс».
Ведомости 08:48
Экономика

Создание российско-китайской лесной биржи предложили в Минприроды РФ

По словам Кобылкина, КНР является самым крупным потребителем российской древесины, поэтому создание лесной биржи приведет к тому, что она станет единственным инструментом торговли с китайскими покупателями.
Народные новости 03:36
Происшествия

Полиция предотвратила массовое убийство в школе в Кирове

Сотрудникам полиции удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ в Кирове.
ТК Звезда вчера в 05:31
Общество

Центры образования «Точка роста» открылись в Зольском районе КБР

В Зольском районе Кабардино-Балкарии благодаря нацпроекту «Образование» открылись центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в трех школах.
Южная служба новостей 04:20
Происшествия

СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах

На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РБК 09:35
Футбол

Жена Икарди сфотографировалась обнаженной

Вторая фотография Нары быстро набрала больше 300 тысяч лайков. Позже жена Икарди выложила видео, которое посмотрели больше миллиона раз.
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Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
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МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Газета.Ru 03:03
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости вчера в 08:00
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Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России

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Xiaomi показала необычный и дорогой смартфон Mi Mix Alpha

В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.
Astera вчера в 05:54
Технологии

Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам

Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
Aobe.ru 08:00
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