Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБольшинство россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Число граждан РФ, больше всего опасающихся наплыва мигрантов по сравнению с прошлым годом выросло почти вдвое - с 10% до 18%.
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с чего всё началось

Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфаксвчера в 23:07

Подробнее о событии

Большинство россиян назвали главной проблемой рост цен

Росбалт02:24

Названа самая главная проблема России

Lenta.ru01:32

Yeni Akit (Турция): С-400 взорвали опросы! (Yeni Akit)

ИноСМИвчера в 17:21

Большинство россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Московский Комсомолец00:43

Число опасающихся наплыва мигрантов россиян выросло вдвое

News.ruвчера в 23:38

Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Интерфаксвчера в 23:07

Россияне назвали самые острые проблемы страны

Телеканал 360°01:00
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Политика

Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Гаджеты

Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли

Технология позволяет напечатать текст на компьютере без помощи клавиатуры, лишь имитируя стук пальцами — по столу или даже в кармане.
Snob.ru вчера в 01:00
Футбол

Олег Кононов: «Критика будет всё время, как бы „Спартак“ не играл»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы журналистов после выездной победы над КАМАЗом в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
Спорт БИЗНЕС Online 14:54
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

Газета.Ru 16:35
Происшествия

Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»

Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК вчера в 13:35
Здоровье

Челябинский минздрав не заметил снижения зарплат медиков

В челябинской Сатке не выявлено снижения зарплат сотрудников местной скорой помощи за период с 1 января 2018-го до 31 августа 2019 года.
REGNUM 04:35
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Музыка

Наргиз отправилась в первый тур без Фадеева

Певица Наргиз, которая в конце лета со скандалом ушла с лейбла MALFA Максима Фадеева, отправляется в новый гастрольный тур.
Культуромания 13:53
Кино

Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты»

Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».
REGNUM 08:32
Энергетика

Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru вчера в 13:00
Общество

Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски

Газета.Ru 16:39
Авто

65 внедорожников Jeep Cherokee попали под отзыв в России

Бесплатному ремонту в сервисных центрах Jeep подлежат 65 автомобилей Jeep Cherokee, реализованных с марта 2014 года.
Автоновости дня 04:40
Игры

The Last of Us Part II выйдет 21 февраля

Матч ТВ 07:43
Политика

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Космос

Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 16:15
Космос

Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»

РЕН ТВ 23 сентября в 05:53
Армия и оружие

Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО

Еженедельник Звезда 22 сентября в 23:15
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев признался, что сын Платон мешает его личной жизни

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал Instagram о том, как ему иногда мешает сын Платон.
Дни24 01:24
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

Medical Note 22 сентября в 22:05
Автоспорт

Даниил Квят: «Планирую получить удовольствие от „Гран-при России“»

Думаю, нас ждут интересные выходные. Планирую получить удовольствие от домашней гонки. Помню свою первую гонку в Сочи в 2014 году.
Спорт-Экспресс 07:59
Экономика

Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить

Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
Происшествия

Скончался адвокат Александра Кокорина

Ушёл из жизни адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
78.ru 18:05
Здоровье

Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев

AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43
Общество

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Футбол

Финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге

Взгляд.ру вчера в 13:54
Культура

В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»

В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ вчера в 11:26
Футбол

Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»

Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт 03:16
Политика

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.
РБК 15:22
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета вчера в 10:42
Футбол

«Локомотив» по пенальти проиграл «Балтике» и вылетел из Кубка России

У «Локомотива» Эдер пробил в штангу, а Никита Дорофеев не смог переиграть голкипера. В 1/8 финала «Балтика» сыграет с «Торпедо».
LiveSport.ru 17:20
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