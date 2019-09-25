Общество
Мой БрянскБольшинство россиян считают рост цен самой острой проблемой
Около 59% граждан считают, что самая острая проблема — это рост цен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра». Также каждый четвёртый россиянин считает серьёзными проблемами кризисные явления в экономике.
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с чего всё началось
Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".Интерфаксвчера в 23:07
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Футбол
«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Российская газета 13:51
Политика
Пелоси убедилась в необходимости импичмента Трампу
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма разговора американского лидера Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского подтвердила необходимость импичмента президенту Соединенных Штатов.
Газета.Ru 13:11
Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Происшествия
В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей
Orenburg.media пишет, что настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающего около 70 приемных детей, протоиерея Николая Стремского подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
РИА Новости 13:40
Политика
Кристалина Георгиева стала главой МВФ
В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Авто
В РФ отзывают 65 автомобилей Jeep Cherokee
Американская компания отзовет свои внедорожники на российском рынке Росстандарт сообщает о отзыве 65 внедорожников Jeep Cherokee в России, которые были реализованы в период с марта 2014 года по сегодняшний день.
32CARS.ru 04:31
Кино
Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»
Ведомости вчера в 12:40
Общество
В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым
Выложенное в интернет видео, на котором невеста плачет, обнимаясь с отцом, попало на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову, который осудил поведение чеченца: по мусульманским обычаям отец не должен присутствовать на свадьбе дочери.
Московский Комсомолец 13:23
Авто
Дебют кроссовера Suzuki S-Presso за 300 000 руб. состоится 30 сентября
Японский автопроизводитель Suzuki опубликовал первые официальные фотографии и видеотизер нового кроссовера S-Presso, презентация которого состоится 30 сентября.
Letnews.ru вчера в 02:18
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Футбол
Сборную России могут не допустить до ЧМ-2022
Сборную России, в свою очередь, могут отстранить от чемпионата мира-2022 в Катаре.
Vprognoze.ru вчера в 05:12
Политика
Зеленский прокомментировал информацию о давлении со стороны Трампа
Владимир Зеленский ответил на вопрос представителей СМИ, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп.
RuNews24.ru 06:38
Футбол
Торпедо (Москва) — Крылья Советов 2:0
"Крылья Советов" впервые встречаются с "Торпедо" в рамках Кубка России.
Волжская коммуна 03:18
Происшествия
СК начал проверку в связи с пожаром на российском траулере в Норвегии
Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту пожара, который произошел на российском траулере в водах Норвегии.
ТАСС 11:09
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Футбол
Дубль Головина принёс «Монако» победу в матче с «Ниццей»
Metaratings вчера в 16:53
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после заявления Зеленского
Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил о необходимости введения санкций в отношении Украины после обвинений со стороны украинского президента Владимира Зеленского в сторону России с трибуны ООН.
iReactor 13:59
Общество
Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу
Производитель игрушек компания Mattel выпустила новую модель куклы Барби.
ТАСС 12:56
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Происшествия
Суд продлил срок домашнего ареста студенту ВШЭ Жукову
Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму в интернете.
РБК 07:44
Шоу-бизнес
Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Общество
В выходные на Землю обрушится магнитная буря
В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.
Национальная служба новостей 07:38
Происшествия
В Москве мужчина распылил газовый баллончик в полицейских
В Москве мужчина при попытке задержания распылил в полицейских газовый баллончик, одному из сотрудников МВД потребовалась помощь медиков.
РБК 13:10