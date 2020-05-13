Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыБольшинство россиян не планируют уходить летом в отпуск

Россияне, которые все же намерены взять отпуск, поделились примерно поровну на тех, кто планирует остаться дома, отправиться на дачу, или же в путешествие по стране. Четверть опрошенных не знает, где проведет отдых, 14% уверены, что поедут за границу.
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с чего всё началось

Почти 60% россиян не планируют летом уходить в отпуск - исследование

Только 41% россиян готовы летом уйти в отпуск, остальные либо вовсе не планируют отдыхать, либо в настоящее время не работают и планируют летние месяцы посвятить поиску работы, следует из исследования банка "Открытие".
ПРАЙМвчера в 19:45

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Большинство граждан РФ не будут уходить летом в отпуск

Московский Комсомолецвчера в 20:25

Большинство россиян не будут брать летние отпуска

News.ruвчера в 21:18

Большинство россиян не планируют уходить летом в отпуск

Эхо Москвывчера в 21:09

Опрос: 40% россиян планируют брать отпуск этим летом

МИР 24вчера в 21:03

Россияне массово отказались от летних отпусков из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:32

Большинство россиян не будут летом уходить в отпуск

Коммерсантъвчера в 19:58

Почти 60% россиян не планируют летом уходить в отпуск - исследование

ПРАЙМвчера в 19:45
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Общество

Назван срок создания реально действующего лекарства от COVID-19

К осени человечество может получить реально действующее лекарство от коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 17:47
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Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
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Общество

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
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Общество

Первый российский танкер типа «Афрамакс» спущен на воду

Первый российский танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах» спущен на воду со стапеля судоверфи «Звезда» в Приморском крае.
Полит.ру вчера в 09:04
17
Происшествия

Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске

Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.
Вести.Ru вчера в 20:43
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС вчера в 07:01
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Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Коммерсантъ вчера в 13:21
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Авто

Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет

Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 10 мая в 05:07
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Экономика

Роман Абрамович выходит из леса

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вместе с Джиганом переехала на дачу

В Сети обсуждают воссоединение скандальной пары. Поклонники внимательно следят за отношениями рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой.
Городовой вчера в 06:01
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Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
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Общество

Малышева рассказала, как правильно использовать перчатки

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как носить и снимать перчатки, чтобы они действительно защитили человека.
Мойка78 вчера в 22:40
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
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Общество

В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия вчера в 04:56
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Кино

CW приобрел права на показ «Болотной твари»

Сериал закрыли после первого сезона. Канал CW приобрел права на показ сериала "Болотная тварь" от DC Universe.
Piter.tv вчера в 08:23
Происшествия

Во Владивостоке в лесу нашли схрон с гранатами и патронами

РИА Новости вчера в 23:16
Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

Вести.Ru вчера в 23:02
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Происшествия

В Ростовской области найдена мертвой экс-депутат Заксобрания

В Ростовской области найдена мертвой экс-депутат Заксобрания Наталья Кравченко, об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.
Город N (Ростов) 11 мая в 04:27
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Политика

Чехия рассчитывает на консультации с Россией на уровне глав МИД

Чешская сторона рассчитывает на консультации с РФ на уровне глав МИД на основе договора об отношениях между странами, заявил руководитель чешского дипведомства Томаш Петршичек.
РИА Новости вчера в 22:32
Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
2,4K
Технологии

В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей

Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат 11 мая в 14:26
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Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
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Общество

Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны".
РИА Новости вчера в 16:32
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Политика

Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюши»

Газета.Ru вчера в 23:46
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Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 03:21
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Происшествия

США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA.
РБК вчера в 21:27
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Биатлон

Драчев считает действия правления СБР деструктивными

Драчев отчитался о проделанной работе и отметил, что в целом не возражает против проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, однако назвал проведение этого мероприятия в нынешних условиях «пиром во время чумы».
Rostov gazeta вчера в 13:05
Общество

На Кубани возобновлена работа всех промышленных предприятий

В Краснодарском крае со вторника, 12 мая, возобновлена работа всех предприятий промышленности, сельскохозяйственного комплекса и связи, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперштаба.
Известия вчера в 06:29
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