Общество
Эхо МосквыБольшинство россиян не планируют уходить летом в отпуск
Россияне, которые все же намерены взять отпуск, поделились примерно поровну на тех, кто планирует остаться дома, отправиться на дачу, или же в путешествие по стране. Четверть опрошенных не знает, где проведет отдых, 14% уверены, что поедут за границу.
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с чего всё началось
Только 41% россиян готовы летом уйти в отпуск, остальные либо вовсе не планируют отдыхать, либо в настоящее время не работают и планируют летние месяцы посвятить поиску работы, следует из исследования банка "Открытие".ПРАЙМвчера в 19:45
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Первый российский танкер типа «Афрамакс» спущен на воду
Первый российский танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах» спущен на воду со стапеля судоверфи «Звезда» в Приморском крае.
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Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске
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РИА Новости вчера в 11:48
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Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
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В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия вчера в 04:56
Кино
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Сериал закрыли после первого сезона. Канал CW приобрел права на показ сериала "Болотная тварь" от DC Universe.
Piter.tv вчера в 08:23
Происшествия
Во Владивостоке в лесу нашли схрон с гранатами и патронами
РИА Новости вчера в 23:16
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В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
Вести.Ru вчера в 23:02
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В Ростовской области найдена мертвой экс-депутат Заксобрания Наталья Кравченко, об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.
Город N (Ростов) 11 мая в 04:27
Общество
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Lenta.ru вчера в 10:41
Политика
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Чешская сторона рассчитывает на консультации с РФ на уровне глав МИД на основе договора об отношениях между странами, заявил руководитель чешского дипведомства Томаш Петршичек.
РИА Новости вчера в 22:32
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Интерфакс вчера в 08:14
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
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Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
Общество
Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны".
РИА Новости вчера в 16:32
Политика
Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюши»
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 03:21
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На Кубани возобновлена работа всех промышленных предприятий
В Краснодарском крае со вторника, 12 мая, возобновлена работа всех предприятий промышленности, сельскохозяйственного комплекса и связи, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперштаба.
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