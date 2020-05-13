Только 41% россиян готовы летом уйти в отпуск, остальные либо вовсе не планируют отдыхать, либо в настоящее время не работают и планируют летние месяцы посвятить поиску работы, следует из исследования банка "Открытие".

с чего всё началось

Россияне, которые все же намерены взять отпуск, поделились примерно поровну на тех, кто планирует остаться дома, отправиться на дачу, или же в путешествие по стране. Четверть опрошенных не знает, где проведет отдых, 14% уверены, что поедут за границу.

Большинство россиян не планируют уходить летом в отпуск

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