Большинство россиян не поверили официальной статистике по коронавирусу
Больше половины россиян не доверяют официальным данным о количестве заболевших и умерших во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные интернет-опроса, который провёл Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.В источнике
С чего всё начиналось
Граждане признают опасность эпидемии и уже столкнулись с ее экономическими последствиями Исследователи НИУ ВШЭ провели опрос, посвященный реакции общества на эпидемию коронавируса, и выяснили, что россияне признают ее опасность, но все еще не слишком доверяют официальной статистике.
Деловой квартал (Екатеринбург) 04:42