Граждане признают опасность эпидемии и уже столкнулись с ее экономическими последствиями Исследователи НИУ ВШЭ провели опрос, посвященный реакции общества на эпидемию коронавируса, и выяснили, что россияне признают ее опасность, но все еще не слишком доверяют официальной статистике.

с чего всё началось

Больше половины россиян не доверяют официальным данным о количестве заболевших и умерших во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные интернет-опроса, который провёл Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Большинство россиян не поверили официальной статистике по коронавирусу

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