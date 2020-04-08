Коронавирус
News.ruБольшинство россиян не поверили официальной статистике по коронавирусу
Больше половины россиян не доверяют официальным данным о количестве заболевших и умерших во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные интернет-опроса, который провёл Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.
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с чего всё началось
Граждане признают опасность эпидемии и уже столкнулись с ее экономическими последствиями Исследователи НИУ ВШЭ провели опрос, посвященный реакции общества на эпидемию коронавируса, и выяснили, что россияне признают ее опасность, но все еще не слишком доверяют официальной статистике.Коммерсантъвчера в 18:39
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Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал лицо сына, рожденного в браке с мужчиной
Рики Мартин впервые стал отцом в 2008 году — у него появились двое сыновей-близнецов Маттео и Валентино, рожденные от суррогатной матери.
Футбол
Переход Бухарова в иранский клуб сорвался из-за коронавируса
Бывший футболист «Рубина» Александр Бухаров, который в настоящее время находится в статусе свободного агента, зимой мог перебраться в чемпионат Ирана, но его трансфер сорвался.
Общество
В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Армия и оружие
Азербайджан продолжает сотрудничество в области ВТС с Россией
Россия собирается договориться с Азербайджаном о поставках вооружения, в том числе авиации, а также о военно-техническом сотрудничестве (ВТС).
Политика
Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отдельного обращения президента России Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано.
Наука
Увеличить срок годности продуктов может дикая голубика
Ученые из Шанхая изучили основные компоненты китайской дикой голубики.
Политика
Песков: продление договора СНВ-3 зависит от США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о продлении договора СНВ-3 (сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) необходимо задавать руководству США, так как от них зависит, будет ли договор продлен, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Авто
В марте в России выросли продажи новых автомобилей
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли по итогам марта на 4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.
Общество
Банк России предупреждает о новых схемах мошенничества
В финансовой сфере появляются новые мошеннические схемы.
Общество
Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона
Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил РИА Новости в среду представитель канцелярии премьера.
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева рассказала об изменах своего мужа
Перед расставанием Ирина случайно узнала об измене: она открыла переписку мужа.
Энергетика
США приготовились пойти на уступки России и Саудовской Аравии
Департамент энергетики США заявил, что американские нефтяные компании приготовились пойти на уступки России и Саудовской Аравии и сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Спорт
Умерла чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина
Кино
Disney запустил сериал про снеговика Олафа из «Холодного сердца»
Компания Disney запустила новый спин-офф сериал "Дома с Олафом" - про любимого многими детьми снеговика из дилогии "Холодное сердце".
Футбол
Селюк раскритиковал Смолова за возвращение в Россию во время карантина
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал форварда «Сельты» Федора Смолова за возвращение в Россию во время карантина.
Футбол
Роналдиньо освободили из парагвайской тюрьмы
Общество
Верховный суд уточнил правила карантина для судов
Как и прежде, судам рекомендовано отказаться от личного приема граждан и рассматривать только самые безотлагательные дела.
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Общество
Мэр Южно-Курильского района извинился за инцидент на видеоконференции
Глава администрации Южно-Курильского района Вячеслав Власенко извинился перед муниципальными депутатами за свое поведение на видеоконференции.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Политика
Путин дал неотложную задачу по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин дал регионам неотложную задачу по борьбе с коронавирусом — обеспечить готовность медучреждений.
Спорт
Алексей Спиридонов: коронавируса не боюсь, всё равно мы когда-то умрем
Самый яркий российский волейболист, чемпион Европы Алексей Спиридонов в интервью корреспонденту РИА Новости Ильдару Сатдинову рассказал о том, звал ли его Алексей Вербов в кемеровский "Кузбасс", готов ли он играть в чемпионате Польши, где его, мягко говоря, недолюбливают, а также объяснил, почему скептически относится к полной самоизоляции из-за коронавируса.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
В Белоруссии с коронавирусом госпитализированы 15 российских рабочих
По данным агентства, диагноз у россиян подтверждён лабораторно, они изолированы и болеют без симптомов.
Наука
Ученый предсказал катастрофу Земле хуже последнего массового вымирания
Авто
Tesla научатся «стойке гепарда»
Компания Tesla работает над новой версией лонч-контроля, в которой фигурирует функция Cheetah Stance («стойка гепарда»).
Наука
Создан искусственный вирус, блокирующий коронавирусные инфекции
Американские ученые создали в лаборатории вирус, который можно использовать в качестве вакцины против коронавирусов.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.