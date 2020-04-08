Коронавирус

News.ruNews.ruБольшинство россиян не поверили официальной статистике по коронавирусу

Больше половины россиян не доверяют официальным данным о количестве заболевших и умерших во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные интернет-опроса, который провёл Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.
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с чего всё началось

Вирус виден невооруженным глазом

Граждане признают опасность эпидемии и уже столкнулись с ее экономическими последствиями Исследователи НИУ ВШЭ провели опрос, посвященный реакции общества на эпидемию коронавируса, и выяснили, что россияне признают ее опасность, но все еще не слишком доверяют официальной статистике.
Коммерсантъвчера в 18:39

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Половина россиян не верит официальной статистике по коронавирусу в стране

АМИТЕЛ06:29

ВШЭ: четверть россиян полностью лишились дохода из-за последствий коронавируса

Дождь06:20

Большинство россиян не поверили официальной статистике по коронавирусу

News.ru04:13

Стало известно, сколько россиян не доверяют официальной статистике по коронавирусу и сколько уже ощутили последствия эпидемии на себе

Версия-Саратов04:49

Половина россиян продолжает с недоверием относиться к официальной статистике по коронавирусу

Фонтанка.Ру04:32

50 процентов россиян не верят официальной статистике по коронавирусу — исследование ВШЭ

Snob.ru05:29

Вирус виден невооруженным глазом

Коммерсантъвчера в 18:39
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Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Шоу-бизнес

Рики Мартин впервые показал лицо сына, рожденного в браке с мужчиной

Рики Мартин впервые стал отцом в 2008 году — у него появились двое сыновей-близнецов Маттео и Валентино, рожденные от суррогатной матери.
Вести.Ru 08:36
Футбол

Переход Бухарова в иранский клуб сорвался из-за коронавируса

Бывший футболист «Рубина» Александр Бухаров, который в настоящее время находится в статусе свободного агента, зимой мог перебраться в чемпионат Ирана, но его трансфер сорвался.
Soccer.ru 08:24
Общество

В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Российская газета 07:19
Армия и оружие

Азербайджан продолжает сотрудничество в области ВТС с Россией

Россия собирается договориться с Азербайджаном о поставках вооружения, в том числе авиации, а также о военно-техническом сотрудничестве (ВТС).
Политическая Экспертиза 05:09
Политика

Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отдельного обращения президента России Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано.
RT на русском 08:20
Наука

Увеличить срок годности продуктов может дикая голубика

Ученые из Шанхая изучили основные компоненты китайской дикой голубики.
Goroday.ru 07:33
Политика

Песков: продление договора СНВ-3 зависит от США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о продлении договора СНВ-3 (сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) необходимо задавать руководству США, так как от них зависит, будет ли договор продлен, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:53
Авто

В марте в России выросли продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли по итогам марта на 4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.
Движок 08:08
Общество

Банк России предупреждает о новых схемах мошенничества

В финансовой сфере появляются новые мошеннические схемы.
ОГТРК Ямал-Регион вчера в 10:52
Общество

Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона

Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил РИА Новости в среду представитель канцелярии премьера.
РИА Новости 08:03
Шоу-бизнес

Ирина Горбачева рассказала об изменах своего мужа

Перед расставанием Ирина случайно узнала об измене: она открыла переписку мужа.
Татарстан Сегодня 04:42
Энергетика

США приготовились пойти на уступки России и Саудовской Аравии

Департамент энергетики США заявил, что американские нефтяные компании приготовились пойти на уступки России и Саудовской Аравии и сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей.
Lenta.ru 07:31
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Спорт

Умерла чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:21
Кино

Disney запустил сериал про снеговика Олафа из «Холодного сердца»

Компания Disney запустила новый спин-офф сериал "Дома с Олафом" - про любимого многими детьми снеговика из дилогии "Холодное сердце".
Российская газета вчера в 06:29
Футбол

Селюк раскритиковал Смолова за возвращение в Россию во время карантина

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал форварда «Сельты» Федора Смолова за возвращение в Россию во время карантина.
Vprognoze.ru вчера в 11:08
Футбол

Роналдиньо освободили из парагвайской тюрьмы

Чемпионат вчера в 16:35
Общество

Верховный суд уточнил правила карантина для судов

Как и прежде, судам рекомендовано отказаться от личного приема граждан и рассматривать только самые безотлагательные дела.
Ведомости 08:42
Происшествия

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 08:28
Общество

Мэр Южно-Курильского района извинился за инцидент на видеоконференции

Глава администрации Южно-Курильского района Вячеслав Власенко извинился перед муниципальными депутатами за свое поведение на видеоконференции.
РБК 07:54
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском 06 апреля в 16:02
Политика

Путин дал неотложную задачу по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин дал регионам неотложную задачу по борьбе с коронавирусом — обеспечить готовность медучреждений.
Lenta.ru 08:42
Спорт

Алексей Спиридонов: коронавируса не боюсь, всё равно мы когда-то умрем

Самый яркий российский волейболист, чемпион Европы Алексей Спиридонов в интервью корреспонденту РИА Новости Ильдару Сатдинову рассказал о том, звал ли его Алексей Вербов в кемеровский "Кузбасс", готов ли он играть в чемпионате Польши, где его, мягко говоря, недолюбливают, а также объяснил, почему скептически относится к полной самоизоляции из-за коронавируса.
РИА Новости 08:00
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

В Белоруссии с коронавирусом госпитализированы 15 российских рабочих

По данным агентства, диагноз у россиян подтверждён лабораторно, они изолированы и болеют без симптомов.
Говорит Москва 08:26
Наука

Ученый предсказал катастрофу Земле хуже последнего массового вымирания

ToDay News Ufa вчера в 13:30
Авто

Tesla научатся «стойке гепарда»

Компания Tesla работает над новой версией лонч-контроля, в которой фигурирует функция Cheetah Stance («стойка гепарда»).
Motor 06 апреля в 05:08
Наука

Создан искусственный вирус, блокирующий коронавирусные инфекции

Американские ученые создали в лаборатории вирус, который можно использовать в качестве вакцины против коронавирусов.
РИА Новости 06:09
Общество

Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Газета.Ru 07:54
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