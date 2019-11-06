Общество

РБКРБКБольшинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
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с чего всё началось

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.
РБКвчера в 23:00

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Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

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Коммерсантъ01:13

Большинство россиян не откладывает на пенсию

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Известия01:33

На пенсию копят меньше четверти россиян. И это только в крупных городах

Деловой квартал (Екатеринбург)00:55

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

РБКвчера в 23:00
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Lenta.ru вчера в 22:43
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Газета.Ru 03:22
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Общество

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РБК 09:48
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Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 13:16
Политика

В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии

По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.
Московский Комсомолец вчера в 16:26
Политика

Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

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Шоу-бизнес

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Общество

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РБК 04:38
Кино

Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

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Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

Кадыров уверен, что так называемые тролли, а также люди, публикующие резко критические сообщения, представляют собой угрозу для общества, закона и Конституции.
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Адвокаты Шамсутдинова заявили о необходимости переквалификации дела

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Московский Комсомолец 05:57
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
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ТАСС вчера в 10:19
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В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен

Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
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КНДР выступила против учений США и Южной Кореи

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Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
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Фигурное катание

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Политика

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В Турции пропал гражданин России

«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.
RT на русском 11:55
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