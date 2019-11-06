Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.

с чего всё началось

Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка. Исследование проводилось в 14 городах среди 1 тыс. человек в возрасте от 20 до 50 лет.

Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

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