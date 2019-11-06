Общество
РБКБольшинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
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с чего всё началось
Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.РБКвчера в 23:00
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На пенсию копят меньше четверти россиян. И это только в крупных городах
Деловой квартал (Екатеринбург)00:55
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Культура
HBO представил картонную коробку для просмотра сериалов в одиночестве
Телеканал HBO представил "устройство" HBO Box - черную картонную коробку с прорезями для ног и отверстиями для вентиляции.
ТАСС 08:26
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Экономика
В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%
В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.
Известия 09:39
Общество
Кипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов»
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Политика
В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф крупнейшему системно значимому банку страны, не подключившемуся к Системе быстрых платежей в установленный срок.
Вести.Финанс 08:32
Происшествия
Уволена воспитатель детсада в Ярославле, где дети избили девочку
Воспитательницу детского сада в Ярославле, где несколько детей избили сверстницу, уволили, сообщили в пресс-службе городской администрации в среду, 6 ноября.
Вечерняя Москва 06:15
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости 07:54
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый дешевый смартфон Redmi с NFC
Фанаты дешевых смартфонов Xiaomi получили возможность пользоваться NFC для бесконтактной оплаты и не получать в нагрузку к желанному модулю дополнительные навороты - игровой процессор и 64-мегапиксельную камеру.
Российская газета 09:58
Происшествия
В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
Неизвестный вечером в среду в Кемерово выстрелил в сопредседателя местной коллегии адвокатов, он госпитализирован, а стрелявший задержан, сообщает следственное управление СК РФ по региону и главк МВД.
РИА Новости 10:43
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
РИА Новости 07:28
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru 10:49
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Политика
Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире
Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
RT на русском 06:24
Политика
В британском МИД высмеяли заявления о вмешательстве РФ в дела Лондона
Глава МИД Великобритании указал на то, что доклад о «российском вмешательстве» не содержит какой-либо информации.
ГЛАС.RU 10:22
Футбол
«Локомотив» на своём поле примет «Ювентус» в матче Лиги чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 06:40
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.
Газета.Ru 11:08
Происшествия
В Azur Air планируют устранить в срок замечания Росавиации
«Azur Air планирует устранить в назначенный срок все замечания и несоответствия, представить в Росавиацию соответствующий пакет документов с полной доказательной базой», — заявила Матюшина.
RT на русском 11:23
Здоровье
«Врач говорил, что все хорошо»: В груди крымчанки нашли 7 раковых опухолей
Питерские специалисты дают крымчанке высокие шансы на выздоровление и даже говорят, что она сможет стать мамой.
КП - Крым 05:10
Авто
Названы 10 самых популярных автомобилей у москвичей
РИАМО вчера в 09:06
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом»
«Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.
Чемпионат 09:10
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Политика
В Германии придумали способ защитить «Северный поток-2» от ЕС
Немецкие депутаты решили защитить инвестиции в «Северный поток-2», а для обхода директивы было решено расширить список причин для исключений.
RuNews24.ru 11:04