Будьте в Плюсе

Большинство россиян не согласились со словами Моргенштерна о Дне Победы

Приблизительно 70% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не согласны с высказываниями рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы.
Агентство Москва
Большинство жителей России (68 процентов) оказались не согласны со словами рэпера Алишера Моргенштерна о том, что на празднование Дня Победы в стране тратится слишком много денег.
Lenta.ru
Другое заявление артиста о том, что не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу в Великой Отечественной войне, а стоит двигаться дальше, достигая новых побед, поддержали 22 процента опрошенных.
Lenta.ru
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания артиста.
ТАСС

Подробнее о событии

ВЦИОМ: большинство россиян не разделяют мнение Моргенштерна о 9 мая, согласны с ним 22%
РИА Новости04:56
Большинство россиян не поддержали слова Моргенштерна о Дне Победы
Московский Комсомолец04:40
ВЦИОМ: 68% россиян оказались не согласны со словами рэпера Моргенштерна о Дне Победы
Lenta.ru04:21
ВЦИОМ: 68% россиян не согласны с высказыванием Моргенштерна о ненужности празднования Дня Победы
Телеканал 360°04:31
ВЦИОМ: большинство россиян не согласны с высказыванием Моргенштерна о праздновании Победы
ТАСС04:12
Больше половины россиян не согласны со словами Моргенштерна о Дне Победы
НТВ03:31
ВЦИОМ: пятая часть россиян одобряет небанальное высказывание Моргенштерна о Дне Победы
Эхо Севера02:54

Интересное

Politico показало снимки российских танков у Ельни, заявив, что она граничит с Украиной

Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
РИА Новости20:02

Терапевт Мельников рекомендовал не применять антибиотики при лечении COVID-19 на дому

Заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников рекомендовал не применять антибиотики и противовирусные препараты при лечении COVID-19 в домашних условиях.
RT на русском04:09

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: в Москве наблюдается «радиационный туман»

В Москве наблюдается так называемый радиационный туман, который, однако, не имеет отношения к радиоактивности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости04:39

Власти Москвы рассмотрят проект о повышении штрафа за превышение скорости

Законопроект депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарьи Бесединой о снижении лимита скорости, за превышение которого автомобилистам в Москве предусмотрен штраф, «концептуально» поддержали в столичном департаменте транспорта.
РБК04:27