Другое заявление артиста о том, что не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу в Великой Отечественной войне, а стоит двигаться дальше, достигая новых побед, поддержали 22 процента опрошенных.
Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
Заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников рекомендовал не применять антибиотики и противовирусные препараты при лечении COVID-19 в домашних условиях.
Законопроект депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарьи Бесединой о снижении лимита скорости, за превышение которого автомобилистам в Москве предусмотрен штраф, «концептуально» поддержали в столичном департаменте транспорта.