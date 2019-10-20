Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Общество Продление режима самоизоляции в Москве опровергли Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Общество Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Общество В 26 регионах России перешли на режим самоизоляции Москва, 31 марта 2020, 05:32 — REGNUM Режим самоизоляции за сутки начал действовать в 26 субъектах России, говорится в сообщении официального сайта для информирования населения по вопросам коронавируса («стопкоронавирус.рф»).

Происшествия Жительница Кузбасса публично извинилась за ложь о коронавирусе Жительница Кузбасса на своей личной странице в соцсети поделилась с участниками сообщества информацией, что в одной из городских больниц скончался молодой человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Общество Глава «Трезвой России»: россияне покупают алкоголь из-за COVID-19 Почти 70% россиян считают, что потребление алкоголя снижает риск заражения коронавирусом, 90% граждан причиной массовой закупки спиртного называют введение мер против распространения инфекции, говорится в письме главы "Трезвой России", члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева на имя премьер-министра Михаила Мишустина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Общество Нижегородская область ввела режим полной самоизоляции «Даже если вы остаетесь при своем мнении, соблюдайте правила самоизоляции ради взаимопонимания, согласия в обществе, из уважения к другим», — сказал Никитин.