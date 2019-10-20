Коронавирус
РБКБольшинство россиян оказались без сбережений в кризис
Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
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Общество
В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Киберспорт
Гейб Ньюэлл рассказал, почему Valve не создавала одиночные игры, и о своём отношении к киберспорту
Valve долгое время не разрабатывала одиночные игры из-за того, что была сосредоточена на других «более интересных» проектах, в том числе на киберспорте.
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Игры
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
Авто
С 1 апреля АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили Lada
Сообщается, что письмо с указаниями о повышении цен примерно на 1% разослано по дилерским центрам. Об этом пишет «Российская газета».
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Происшествия
В Красноярском крае возбудили дело после смерти мужчины при пожаре
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Наука
Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств
Австралийские ученые назвали единственное, но важное условие для излечения от коронавирусной инфекции COVID-19 без помощи лекарств - сильный иммунитет.
Общество
В 26 регионах России перешли на режим самоизоляции
Москва, 31 марта 2020, 05:32 — REGNUM Режим самоизоляции за сутки начал действовать в 26 субъектах России, говорится в сообщении официального сайта для информирования населения по вопросам коронавируса («стопкоронавирус.рф»).
Происшествия
Жительница Кузбасса публично извинилась за ложь о коронавирусе
Жительница Кузбасса на своей личной странице в соцсети поделилась с участниками сообщества информацией, что в одной из городских больниц скончался молодой человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
Общество
Аналитики создали модель распространения коронавируса в России
В основу легли разработанные мировым сообществом математические модели распространения инфекций в городах.
Общество
В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Общество
Глава «Трезвой России»: россияне покупают алкоголь из-за COVID-19
Почти 70% россиян считают, что потребление алкоголя снижает риск заражения коронавирусом, 90% граждан причиной массовой закупки спиртного называют введение мер против распространения инфекции, говорится в письме главы "Трезвой России", члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева на имя премьер-министра Михаила Мишустина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом
Общество
В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч
Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 101 739, сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Нижегородская область ввела режим полной самоизоляции
«Даже если вы остаетесь при своем мнении, соблюдайте правила самоизоляции ради взаимопонимания, согласия в обществе, из уважения к другим», — сказал Никитин.
Общество
Российские ритейлеры запретят принимать наличные
Компании запретят принимать наличные или банковские карты в пунктах выдачи заказов.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Культура
Большой театр покажет спектакли онлайн
Общество
«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ
Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.