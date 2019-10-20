Коронавирус

РБКРБКБольшинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
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Две трети жителей России оказались без сбережений в кризис – исследование

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Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств

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