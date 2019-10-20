Экономика

РБКРБКБольшинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
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Россияне встретили кризис без накоплений

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Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

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Многие россияне – их почти две трети — в кризис остались без накоплений

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Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
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Украина сообщила о погибшем военном на Донбассе

В результате обстрела погиб один украинский военный, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
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Тимошенко назвала принятый Радой закон о земле «сдачей Украины»

Чтобы убедить депутатов проголосовать за инициативу, президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в Раду - по законам режима ограничений, он приехал на заседание в маске.
Газета.Ru 01:17
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В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
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В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Москва, 31 марта 2020, 09:18 — REGNUM Министерство образования и науки РФ приняло решение о переносе сроков вступительных экзаменов из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:18
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Кадыров раскритиковал губернаторов за недостаточные меры по COVID-19

Президент России и государство принимает все необходимые меры против коронавируса, однако большинство регионов медлят с решением вопросов по противодействию пандемии, заявил Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы в прямом эфире телекомпании Грозный.
РИА Новости вчера в 23:16
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Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 вчера в 16:03
Общество

Евгений Куйвашев ужесточил карантинные меры по борьбе с коронавирусом

Население просят не выходить из дома без необходимости Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел дополнительные ограничения из-за коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 10:30
Общество

В Петербурге объявлен режим полной самоизоляции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому в Северной столице вводится такой же режим полной самоизоляции, как уже действует в Москве.
Инфо24 вчера в 13:38
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Экономика

Срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности перенесен на 6 апреля

Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год в налоговые органы переносится с 30 марта на 6 апреля 2020 года.
Сибирские Новости 28 марта в 03:47
Экономика

Мишустин назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

После встречи российского президента Владимира Путина с предпринимателями были выявлены отрасли экономики, которые понесут наибольшие потери на фоне коронавирусной пандемии.
Городовой вчера в 04:46
Общество

В Самарской области вводится режим полной самоизоляции

В Самарской области устанавливается режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.
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Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Коммерсантъ вчера в 18:58
Шоу-бизнес

Ксения Собчак призналась, что переболела коронавирусом

Kazanfirst.ru вчера в 17:20
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 16:15
Общество

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
REGNUM вчера в 06:39
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru 29 марта в 08:32
Общество

В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
РИА Новости вчера в 12:02
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости вчера в 00:26
Энергетика

Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Вести.Ru вчера в 13:15
Общество

На Кубани ввели режим самоизоляции: список ограничений

Согласно документу, на Кубани начинают действовать новые ограничения. В Краснодарском крае полностью закрыли парки, скверы, набережные.
СочиСтрим вчера в 18:24
Общество

Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы

В Британии 17 членов одной семьи заразились коронавирусом на похоронах тети, сообщает Metro.
РИА Новости 01:54
Политика

Госдума даст право кабмину вводить режим ЧС по всей стране

Госдума уже во вторник планирует принять закон о семилетних сроках для нарушителей карантина.
BFM.ru вчера в 11:20
Экономика

Онлайн-ретейлеры предложили новый вариант продажи алкоголя в интернете

Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ; объединяет Wildberries, «М.Видео», Ozon.ru, «Утконос» и др.) предложила на первом этапе протестировать онлайн-торговлю алкоголем только на компаниях, у которых есть оптовая или производственная алкогольная лицензия.
РБК 02:00
Хоккей

В «Вашингтоне» не знают, что делать с Ковальчуком и другими свободными агентами из-за коронавируса

В «Вашингтон Кэпиталз» рассматривают разные сценарии поведения с игроками, которые летом должны стать неограниченно свободными агентами: форвардом Ильей Ковальчуком, защитниками Радко Гудасом и Бренденом Диллоном и вратарем Брэйденом Холтби.
Sport24.ru 00:55
Общество

Большинство москвичей начали соблюдать режим самоизоляции

Большинство москвичей начали соблюдать режим самоизоляции.
Вечерняя Москва 00:52
Общество

Общественный транспорт в Москве продолжит работу в обычном режиме

"Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 11:11
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