Экономика
РБКБольшинство россиян оказались без сбережений в кризис
Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
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Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Армия и оружие
Украина сообщила о погибшем военном на Донбассе
В результате обстрела погиб один украинский военный, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Политика
Тимошенко назвала принятый Радой закон о земле «сдачей Украины»
Чтобы убедить депутатов проголосовать за инициативу, президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в Раду - по законам режима ограничений, он приехал на заседание в маске.
Происшествия
В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента
За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Общество
В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса
Москва, 31 марта 2020, 09:18 — REGNUM Министерство образования и науки РФ приняло решение о переносе сроков вступительных экзаменов из-за коронавирусной инфекции.
Политика
Кадыров раскритиковал губернаторов за недостаточные меры по COVID-19
Президент России и государство принимает все необходимые меры против коронавируса, однако большинство регионов медлят с решением вопросов по противодействию пандемии, заявил Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы в прямом эфире телекомпании Грозный.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Общество
Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Общество
Евгений Куйвашев ужесточил карантинные меры по борьбе с коронавирусом
Население просят не выходить из дома без необходимости Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел дополнительные ограничения из-за коронавируса.
Общество
В Петербурге объявлен режим полной самоизоляции
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому в Северной столице вводится такой же режим полной самоизоляции, как уже действует в Москве.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Экономика
Срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности перенесен на 6 апреля
Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год в налоговые органы переносится с 30 марта на 6 апреля 2020 года.
Экономика
Мишустин назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли
После встречи российского президента Владимира Путина с предпринимателями были выявлены отрасли экономики, которые понесут наибольшие потери на фоне коронавирусной пандемии.
Общество
В Самарской области вводится режим полной самоизоляции
В Самарской области устанавливается режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.
Политика
Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Шоу-бизнес
Ксения Собчак призналась, что переболела коронавирусом
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Общество
«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ
Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян
Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Общество
В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля
Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде
Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Общество
На Кубани ввели режим самоизоляции: список ограничений
Согласно документу, на Кубани начинают действовать новые ограничения. В Краснодарском крае полностью закрыли парки, скверы, набережные.
Общество
Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы
В Британии 17 членов одной семьи заразились коронавирусом на похоронах тети, сообщает Metro.
Политика
Госдума даст право кабмину вводить режим ЧС по всей стране
Госдума уже во вторник планирует принять закон о семилетних сроках для нарушителей карантина.
Экономика
Онлайн-ретейлеры предложили новый вариант продажи алкоголя в интернете
Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ; объединяет Wildberries, «М.Видео», Ozon.ru, «Утконос» и др.) предложила на первом этапе протестировать онлайн-торговлю алкоголем только на компаниях, у которых есть оптовая или производственная алкогольная лицензия.
Хоккей
В «Вашингтоне» не знают, что делать с Ковальчуком и другими свободными агентами из-за коронавируса
В «Вашингтон Кэпиталз» рассматривают разные сценарии поведения с игроками, которые летом должны стать неограниченно свободными агентами: форвардом Ильей Ковальчуком, защитниками Радко Гудасом и Бренденом Диллоном и вратарем Брэйденом Холтби.
Общество
Большинство москвичей начали соблюдать режим самоизоляции
Большинство москвичей начали соблюдать режим самоизоляции.
Общество
Общественный транспорт в Москве продолжит работу в обычном режиме
"Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.