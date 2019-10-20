Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Политика Тимошенко назвала принятый Радой закон о земле «сдачей Украины» Чтобы убедить депутатов проголосовать за инициативу, президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в Раду - по законам режима ограничений, он приехал на заседание в маске.

Политика Кадыров раскритиковал губернаторов за недостаточные меры по COVID-19 Президент России и государство принимает все необходимые меры против коронавируса, однако большинство регионов медлят с решением вопросов по противодействию пандемии, заявил Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы в прямом эфире телекомпании Грозный.

Политика Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Общество Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.

Общество В Петербурге объявлен режим полной самоизоляции Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому в Северной столице вводится такой же режим полной самоизоляции, как уже действует в Москве.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Экономика Срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности перенесен на 6 апреля Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год в налоговые органы переносится с 30 марта на 6 апреля 2020 года.

Экономика Мишустин назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли После встречи российского президента Владимира Путина с предпринимателями были выявлены отрасли экономики, которые понесут наибольшие потери на фоне коронавирусной пандемии.

Общество Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Общество Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.

Общество Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.

Энергетика Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.