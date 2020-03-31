Коронавирус
Моя Москва.онлайнУ большинства россиян не оказалось сбережений в кризис
Почти две трети россиян (63,6%) не имеют никаких сбережений, которые позволят им пройти кризис, сообщает «РБК» со ссылкой на социологический опрос центра «Перспектива». По информации опроса, даже у тех, кто имеет накопления, они закончатся в случае потери работы примерно за полгода.
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с чего всё началось
Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).РБК00:00
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Граждане встретили коронавируc без сбережений: эксперты заговорили об уникальности России
Московский Комсомолец10:04
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