Коронавирус
КоммерсантъБольшинство россиян осталось без сбережений в кризис
21,2% респондентов заявили, что их сбережений хватит, чтобы прожить не более месяца. Наименьшая доля россиян обладает сбережениями, которых будет достаточно на срок от трех до пяти лет (3,6%) или более пяти лет (4,3%).
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с чего всё началось
Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).РБК00:00
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Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Общество
Госдума ужесточила наказание за незаконную охранную деятельность
Москва, 31 марта 2020, 10:42 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за охранную деятельность без спецразрешения, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
В разгар эпидемии COVID-19 министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов попросил освободить его от занимаемой должности.
Экономика
Мишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках
«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам (цитата по телеканалу «Россия 24»).
Общество
В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о всеобщей самоизоляции на территории региона.
Гаджеты
Новый антикризисный iPhone 9 может быть анонсирован уже сегодня
Последние несколько недель по сети ходит множество слухов о том, когда же нам стоит ждать нового недорогого смартфона от Apple.
Происшествия
В Костроме выявлен второй ребенок с коронавирусом
В Костроме у второго ребенка, вернувшегося из поездки в Великобританию в составе организованной группы, обнаружен коронавирус.
Общество
Режим самоизоляции введен в 17 регионах России
Вслед за Москвой и Подмосковьем режим обязательной самоизоляции ввели сразу 15 регионов России.
Общество
Умер драматург и автор сценария «Покровских Ворот» Леонид Зорин
На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» написала книгу
Происшествия
В Пензе скончался 75-летний мужчина с коронавирусом
Общество
Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона
В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Общество
Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Общество
Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани
Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке уточнил диагнозы погибших
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Общество
В Минздраве допустили скорый пик заболеваемости коронавирусом в России
К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337.
Футбол
Директор «Лацио»: «Сезон нужно доиграть из уважения к умершим и фанатам»
Спортивный директор "Лацио" Игли Таре заявил, что нынешний сезон Серии А нужно доиграть, а так же коснулся темы последствий пандемии коронавируса.
Общество
«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы
«Яндекс» подготовил индекс городов России , а также ближнего зарубежья, по самоизоляции.
Финансы
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 86 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже снизился на 1,9% к уровню закрытия предыдущей сессии - до отметки в 85,99 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:29 мск.
Общество
В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции граждан
Режим обязательной самоизоляции для граждан в Челябинской области ввел губернатор региона Алексей Текслер, сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона.
Общество
В Ростовской области не исключили роста случаев заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 12:38 — REGNUM В Ростовской области возможен рост случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 31 марта.
Футбол
«Ньюкасл» отправил часть персонала в отпуск
Руководство «Ньюкасла» приняло решение отправить часть сотрудников во временный отпуск. Это обусловлено эпидемией коронавируса в мире.
Энергетика
Цена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года
Цена поставляемой в Северо-Западную Европу российской нефти Urals снизилась до 16,2 доллара за баррель, сообщает агентство Argus Media.
Общество
В Курской области выявили первые три случая коронавируса
В Курской области подтверждены три случая новой коронавирусной инфекции.
Общество
Карантин введен в семи из восьми СИЗО Москвы
Карантин из-за коронавирусной инфекции ввели во всех следственных изоляторах (СИЗО) Москвы, кроме изолятора № 7 в Капотне (улица Верхние Поля).