Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

21,2% респондентов заявили, что их сбережений хватит, чтобы прожить не более месяца. Наименьшая доля россиян обладает сбережениями, которых будет достаточно на срок от трех до пяти лет (3,6%) или более пяти лет (4,3%).

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

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