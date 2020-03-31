Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБольшинство россиян осталось без сбережений в кризис

21,2% респондентов заявили, что их сбережений хватит, чтобы прожить не более месяца. Наименьшая доля россиян обладает сбережениями, которых будет достаточно на срок от трех до пяти лет (3,6%) или более пяти лет (4,3%).
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с чего всё началось

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК00:00

Подробнее о событии

СМИ узнали, сколько сбережений у россиян оказалось в кризис

Газета.Ru03:33

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

РБК00:00

В РФ вырастет безработица и упадут реальные доходы населения – прогноз

REGNUM04:02

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Коммерсантъ02:48

Россияне встретили кризис без накоплений

URA.Ru02:12

Многие россияне – их почти две трети — в кризис остались без накоплений

Эхо Москвы02:03

У 40% петербуржцев нет никаких сбережений. Тем, у кого есть, хватит максимум на полгода. А у вас как с кубышкой?

Фонтанка.Ру03:20
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Автоматически обработаны 7122 источника, обновлено в 06:51, Ашберн
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС 29 марта в 13:43
Общество

Госдума ужесточила наказание за незаконную охранную деятельность

Москва, 31 марта 2020, 10:42 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за охранную деятельность без спецразрешения, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
REGNUM 03:42
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Lenta.ru 05:46
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

В разгар эпидемии COVID-19 министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов попросил освободить его от занимаемой должности.
Medvestnik.ru 06:02
Экономика

Мишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках

«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам (цитата по телеканалу «Россия 24»).
РБК 06:11
Общество

В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о всеобщей самоизоляции на территории региона.
Гудвилл.онлайн 06:41
Гаджеты

Новый антикризисный iPhone 9 может быть анонсирован уже сегодня

Последние несколько недель по сети ходит множество слухов о том, когда же нам стоит ждать нового недорогого смартфона от Apple.
Ferra 05:00
Происшествия

В Костроме выявлен второй ребенок с коронавирусом

В Костроме у второго ребенка, вернувшегося из поездки в Великобританию в составе организованной группы, обнаружен коронавирус.
Российская газета 04:26
Общество

Режим самоизоляции введен в 17 регионах России

Вслед за Москвой и Подмосковьем режим обязательной самоизоляции ввели сразу 15 регионов России.
BFM.ru вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Представитель Лещенко призвал устроить флешмоб в поддержку певца

РИА Новости 05:26
Общество

Умер драматург и автор сценария «Покровских Ворот» Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
РБК 04:49
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» написала книгу

RuNews24.ru вчера в 04:06
Происшествия

В Пензе скончался 75-летний мужчина с коронавирусом

Российская газета 05:45
Общество

Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона

В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:19
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 вчера в 16:03
Общество

Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани

Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.
Деловая газета. Юг 02:09
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией в США самолета с медоборудованием

Газета.Ru 02:28
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке уточнил диагнозы погибших

Ведомости вчера в 01:47
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Общество

В Минздраве допустили скорый пик заболеваемости коронавирусом в России

К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337.
Известия 06:04
Футбол

Директор «Лацио»: «Сезон нужно доиграть из уважения к умершим и фанатам»

Спортивный директор "Лацио" Игли Таре заявил, что нынешний сезон Серии А нужно доиграть, а так же коснулся темы последствий пандемии коронавируса.
Soccer.ru 06:32
Общество

«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы

«Яндекс» подготовил индекс городов России , а также ближнего зарубежья, по самоизоляции.
Пенза-Пресс вчера в 10:42
Финансы

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 86 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже снизился на 1,9% к уровню закрытия предыдущей сессии - до отметки в 85,99 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:29 мск.
ТАСС 05:33
Общество

В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции граждан

Режим обязательной самоизоляции для граждан в Челябинской области ввел губернатор региона Алексей Текслер, сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона.
РИА Новости 05:09
Общество

В Ростовской области не исключили роста случаев заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 12:38 — REGNUM В Ростовской области возможен рост случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 31 марта.
REGNUM 05:38
Футбол

«Ньюкасл» отправил часть персонала в отпуск

Руководство «Ньюкасла» приняло решение отправить часть сотрудников во временный отпуск. Это обусловлено эпидемией коронавируса в мире.
Матч ТВ 03:51
Энергетика

Цена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года

Цена поставляемой в Северо-Западную Европу российской нефти Urals снизилась до 16,2 доллара за баррель, сообщает агентство Argus Media.
РИА Новости вчера в 09:11
Общество

В Курской области выявили первые три случая коронавируса

В Курской области подтверждены три случая новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:09
Общество

Карантин введен в семи из восьми СИЗО Москвы

Карантин из-за коронавирусной инфекции ввели во всех следственных изоляторах (СИЗО) Москвы, кроме изолятора № 7 в Капотне (улица Верхние Поля).
Известия 06:37
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