Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБольшинство россиян осталось без сбережений в кризис

Каждый третий респондент (36,4%) сообщил, что у него есть накопления. Наибольшая доля из них (45%) располагает средствами, которых хватит на срок до полугода в случае внезапной потери дохода. 21,2% респондентов заявили, что их сбережений хватит, чтобы прожить не более месяца.
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с чего всё началось

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК00:00

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Эхо Москвы02:03

Кричевский: у жителей России – кризис перед каждым днём

REGNUM08:00
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
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Общество

Представитель ВОЗ оценила российские меры против коронавируса

Меры РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции могут предотвратить быстрый рост числа зараженных в стране, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
ТАСС 11:50
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«Лестер» заинтересовался Коутиньо

«Лестер Сити» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Sport.es.
Чемпионат 12:39
Общество

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Российская газета 10:00
Наука

Открыта комбинированная методика лечения COVID-19

Новый метод тестировали на 1004 пациентах, из которых 1003 вылечились, что может указывать на успешность методики, утверждает доктор.
Территория новостей 03:49
Общество

Режим самоизоляции введен в Волгоградской области

«Оперативным штабом Волгоградской области принято решении о введении с 00:00 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области режима домашней самоизоляции для всех жителей и гостей Волгоградской области, независимо от возраста», — заявил на совещании штаба глава области Андрей Бочаров.
ИА Красная Весна 08:09
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3 415 человек.
Известия 13:21
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
Биатлон

Анфиса Резцова заявила, что подаст на Губерниева в суд

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что подаст в суд на известного комментатора Дмитрия Губерниева за высказывания о ней.
RT на русском 12:06
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 11:46
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Вести.Ru 07:17
Происшествия

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Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
РИА Новости 07:53
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек

За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
Газета.Ru 12:54
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Здоровье

Лукашенко заявил, что изоляция от коронавируса убивает людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против изоляции граждан своей страны во время распространения коронавируса.
Ruposters.ru 10:11
Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальный концерт вместо конкурса

Организаторы международного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов минувших лет.
Инфорос 12:18
Здоровье

Малышева назвала способ сократить сроки карантина

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала россиян строго соблюдать режим домашней самоизоляции.
РИА Новости 09:58
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Общество

В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции

Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
RuNews24.ru 01:55
Политика

Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР

Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
Lenta.ru 09:14
Общество

В Омской области еще пять человек заразились коронавирусом

Еще пять случаев заболевания коронавирусом выявлено в Омской области, всего в регионе восемь заболевших, сообщил губернатор Александр Бурков.
РИА Новости 13:15
Общество

В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса

Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщила во вторник глава Минздрава республики Ольга Долгошапко.
Интерфакс 12:51
Политика

Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Известия 08:06
Здоровье

У врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус

Во понедельник, 30 марта, у заведующего отделением травматологии гатчинской ЦРБ обнаружили коронавриусную инфекцию.
Piter.tv 11:13
Политика

Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
РБК 03:23
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец 01:40
Общество

В Минобрнауки назвали сроки подачи документов в вузы

Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков 31 марта.
Известия 12:44
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