Коронавирус
КоммерсантъБольшинство россиян осталось без сбережений в кризис
Каждый третий респондент (36,4%) сообщил, что у него есть накопления. Наибольшая доля из них (45%) располагает средствами, которых хватит на срок до полугода в случае внезапной потери дохода. 21,2% респондентов заявили, что их сбережений хватит, чтобы прожить не более месяца.
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с чего всё началось
Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).РБК00:00
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Граждане встретили коронавируc без сбережений: эксперты заговорили об уникальности России
Московский Комсомолец10:04
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Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
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Энергетика
Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке
Общество
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Меры РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции могут предотвратить быстрый рост числа зараженных в стране, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Футбол
«Лестер» заинтересовался Коутиньо
«Лестер Сити» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Sport.es.
Общество
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Наука
Открыта комбинированная методика лечения COVID-19
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Общество
Режим самоизоляции введен в Волгоградской области
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Общество
США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса
Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3 415 человек.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Биатлон
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Транспорт
В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Происшествия
В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей
Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек
За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Здоровье
Лукашенко заявил, что изоляция от коронавируса убивает людей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против изоляции граждан своей страны во время распространения коронавируса.
Музыка
Организаторы «Евровидения» покажут специальный концерт вместо конкурса
Организаторы международного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов минувших лет.
Здоровье
Малышева назвала способ сократить сроки карантина
Врач и телеведущая Елена Малышева призвала россиян строго соблюдать режим домашней самоизоляции.
Общество
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В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Общество
В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции
Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
Политика
Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР
Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
Общество
В Омской области еще пять человек заразились коронавирусом
Еще пять случаев заболевания коронавирусом выявлено в Омской области, всего в регионе восемь заболевших, сообщил губернатор Александр Бурков.
Общество
В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса
Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщила во вторник глава Минздрава республики Ольга Долгошапко.
Политика
Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики
Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Здоровье
У врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус
Во понедельник, 30 марта, у заведующего отделением травматологии гатчинской ЦРБ обнаружили коронавриусную инфекцию.
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Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон
Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Общество
В Минобрнауки назвали сроки подачи документов в вузы
Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков 31 марта.