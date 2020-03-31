Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

Каждый третий респондент (36,4%) сообщил, что у него есть накопления. Наибольшая доля из них (45%) располагает средствами, которых хватит на срок до полугода в случае внезапной потери дохода. 21,2% респондентов заявили, что их сбережений хватит, чтобы прожить не более месяца.

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

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