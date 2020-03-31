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КоммерсантъКоммерсантъБольшинство россиян осталось без сбережений в кризис

Каждый третий респондент (36,4%) сообщил, что у него есть накопления. Наибольшая доля из них (45%) располагает средствами, которых хватит на срок до полугода в случае внезапной потери дохода. 21,2% респондентов заявили, что их сбережений хватит, чтобы прожить не более месяца.
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с чего всё началось

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК00:00

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РБК: большинство россиян оказались без сбережений в кризис

РИА Новости07:30

Кричевский: у жителей России – кризис перед каждым днём

REGNUM08:00

У 40% петербуржцев нет никаких сбережений. Тем, у кого есть, хватит максимум на полгода. А у вас как с кубышкой?

Фонтанка.Ру03:20

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Коммерсантъ02:48

Россияне встретили кризис без накоплений

URA.Ru02:12

Многие россияне – их почти две трети — в кризис остались без накоплений

Эхо Москвы02:03

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

РБК00:00
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Общество

В Красноярском крае вводят режим самоизоляции

Власти Красноярского края объявили о введении режима всеобщей самоизоляции в регионе.
Московский Комсомолец 08:45
Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
Культура

Полная самоизоляция: творческая элита покинула Россию

Самоизоляция, стартовавшая, по большому счету, практически синхронно по всей планете, породила не только вал сообщений от простых человеческих граждан в жанре "смотрите, я нарядил кота в костюм гуся".
РИА Новости 09:33
Общество

Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора

Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
BFM.ru 08:10
Авто

В Уфе продадут арестованные машины

Автоновости дня 01:01
Общество

В Алтайском крае ввели режим самоизоляции

Жителям Алтайского края запретили покидать дома за исключением походов в магазины, для людей старше 65 лет введена полная самоизоляция, соответствующий указ подписал во вторник глава региона Виктор Томенко.
РИА Новости 06:51
Здоровье

В Нижегородской области выявили новый случай заражения коронавирусом

Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекции, девять из них носят завозной характер - заболевание обнаружилось после посещения людьми Италии, Германии и Австрии.
РИА Новости 06:18
Шоу-бизнес

Мама Собчак упрекнула дочь и Богомолова в употреблении алкоголя

Газета.Ru 08:53
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 12:59
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

С 31 марта жителям Ростовской области запрещается покидать места своего проживания.
Город N (Ростов) вчера в 18:12
Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
ТАСС 06:40
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform 29 марта в 13:55
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости 29 марта в 16:48
Общество

В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса

С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 29 марта в 13:01
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия 29 марта в 16:22
Общество

Принят закон об экстренных полномочиях правительства России

Госдума на заседании во вторник, 31 марта, приняла сразу в трех чтениях комплексный законопроект о наделении кабмина дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, передает ТАСС.
Lenta.ru 04:17
Экономика

Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).
Вести.Ru 06:03
Общество

Мишустин поручил выделить средства оставшимся за границей россиянам

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству иностранных дел оказать материальную поддержку гражданам России, которые не имеют возможности вернуться на родину, нуждаются в деньгах и жилье в стране пребывания.
Российская газета 07:47
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
32CARS.ru вчера в 12:57
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия 29 марта в 19:18
Общество

В Мосгордуме предложили штрафовать за несоблюдение самоизоляции

Москвичей, нарушивших режим домашней самоизоляции, предлагается штрафовать на 4 тысячи рублей, соответствующий проект закона о внесении изменений в законы города Москвы и КоАП города опубликован на сайте столичного парламента.
РИА Новости 10:10
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Политика

Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР

Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
Lenta.ru 09:14
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
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