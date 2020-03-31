Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБольшинство россиян осталось без сбережений в кризис

Каждый третий респондент (36,4%) сообщил, что у него есть накопления. Наибольшая доля из них (45%) располагает средствами, которых хватит на срок до полугода в случае внезапной потери дохода. 21,2% респондентов заявили, что их сбережений хватит, чтобы прожить не более месяца.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК00:00

Подробнее о событии

РБК: большинство россиян оказались без сбережений в кризис

РИА Новости07:30

Многие россияне – их почти две трети — в кризис остались без накоплений

Эхо Москвы02:03

У 40% петербуржцев нет никаких сбережений. Тем, у кого есть, хватит максимум на полгода. А у вас как с кубышкой?

Фонтанка.Ру03:20

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Коммерсантъ02:48

Россияне встретили кризис без накоплений

URA.Ru02:12

Кричевский: у жителей России – кризис перед каждым днём

REGNUM08:00

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Футбол

Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии

Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
REGNUM 07:37
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

В Кировской области ввели режим самоизоляции

В указанный период кировчанам запрещается покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и следования к месту работы, а также для посещения ближайшего магазина.
Свойкировский.рф 07:38
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Общество

Власти Туркмении запретили слово «коронавирус»

Власти Туркмении запретили слово "коронавирус", чтобы не допустить паники в стране, пишет организация "Репортёры без границ".
Газета.Ru 08:28
Здоровье

Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ

Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Росбалт 07:55
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Экономика

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам

Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о налоге с процентов по вкладам, превышающим миллион рублей.
Суть событий 07:50
Футбол

Головин назвал лучшего футболиста, с которым он играл

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом, с которым ему доводилось играть.
RT на русском вчера в 12:33
Общество

Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора

Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
BFM.ru 08:10
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

Больше 25 регионов России перешли на режим самоизоляции

За минувшие сутки обновлен рекорд по заражению – 302 новых случая по всей стране К 31 марта 24 российских региона перешли на режим самоизоляции по примеру Москвы и Подмосковья.
Союзное Вече 03:34
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Госдума упростила правила техосмотра автомобилей

Госдума упростила правила прохождения обязательного технического осмотра автомобилей.
Накануне.Ru 07:03
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Политика

Рада приняла закон о рынке земли на Украине

Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.
Вести.Ru вчера в 18:35
Общество

Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона

В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:19
Общество

В Башкирии вводится режим полной самоизоляции

Сегодня в 20 часов в республике вступит в силу указ Главы Башкирии о полной самоизоляции жителей региона из-за угрозы коронавируса.
ПроТуймазы 02:25
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления.
Известия 07:29
Общество

В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.
Интерфакс 06:33
Экономика

Цены на нефть снова растут после падения до 18-тилетнего минимума

Резкое снижение цены на нефть началось в начале месяца, когда Россия вышла из сделки ОПЕК+.
Эхо Москвы 04:02
Технологии

Huawei при поддержке России готовит революцию в сети Интернет

Китайский техногигант Huawei предлагает Международному союзу связи заменить использующийся сегодня протокол связи TCP/IP новым стандартом.
Дни24 03:43
Общество

В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.
ТАСС 05:03
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Ведомости 03:20
Экономика

ФНС приостановила все проверки бизнеса

"Приостановлены все проверки - это касается и выездных проверок, это касается проверок контрольно-кассовой техники, это касается проверок валютного контроля", - сказал глава ФНС.
ТАСС 06:49
Музыка

Долгосрочный прогноз на количество просмотров YouTube от Павла Боровко

Гандикапер сайта Legalbet Павел Боровко предлагает ставку на количество просмотров клипа Little Big «UNO».
Legalbet 04:19
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное