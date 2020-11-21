Аналитики сервиса "Работа.ру" и IT-компании "Платформа ОФД" выяснили, что у более чем 60% россиян выросли расходы на продукты питания в 2020 году. RT передает, что 46% респондентов отметили увеличение трат на оплату ЖКУ, 26% — на медицину, а 25% — на транспорт.

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