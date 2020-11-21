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Большинство россиян отметили рост расходов на продукты питания в 2020 году

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Аналитики сервиса "Работа.ру" и IT-компании "Платформа ОФД" выяснили, что у более чем 60% россиян выросли расходы на продукты питания в 2020 году. RT передает, что 46% респондентов отметили увеличение трат на оплату ЖКУ, 26% — на медицину, а 25% — на транспорт.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Россияне рассказали, на что выросли их расходы в 2020 году

Аналитики выяснили, на что выросли расходы россиян в этом году. Так, 61% граждан отметили рост расходов на продукты питания. Исследование (результаты есть в распоряжении RT) провели сервис «Работа.ру» и IT-компания «Платформа ОФД».
RT на русскомвчера в 23:02
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ФАН

Россияне назвали свои главные расходы в 2020 году

ФАНвчера в 05:48
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Россияне рассказали, на что выросли их расходы в 2020 году

RT на русскомвчера в 23:02
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Россияне рассказали, на что они стали тратить больше денег в 2020 году

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В 2020 году россияне стали тратить больше денег на продукты и ЖКУ

РЕН ТВвчера в 23:31
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Большинство россиян отметили рост расходов на продукты питания в 2020 году

Online47.ruвчера в 23:22
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Около 60% россиян стали больше тратиться на продукты питания в 2020 году

Газета.Ruвчера в 00:34

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